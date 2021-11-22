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Барселона – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и лиссабонской "Бенфикой".
Лазареты переполнены. Хави и Жезуш не смогут рассчитывать на многих своих ведущих футболистов. "Барса" и "Бенфика" ведут борьбу за вторую строчку. Интересно, что "Динамо" в домашнем матче против "Баварии" нужно сыграть не хуже, чем лиссабонцы в гостевом матче сыграют с каталонцами. Как сложится 5-й тур в Лиге чемпионов? Сыграет ли Яремчук? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 23 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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