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Барселона – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Барселона – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между каталонской "Барселоной" и лиссабонской "Бенфикой".

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Лазареты переполнены. Хави и Жезуш не смогут рассчитывать на многих своих ведущих футболистов. "Барса" и "Бенфика" ведут борьбу за вторую строчку. Интересно, что "Динамо" в домашнем матче против "Баварии" нужно сыграть не хуже, чем лиссабонцы в гостевом матче сыграют с каталонцами. Как сложится 5-й тур в Лиге чемпионов? Сыграет ли Яремчук? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 23 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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