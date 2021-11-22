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Динамо потренировалось перед Баварией - ФОТО

Лига Чемпионов
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Киевляне в полной готовности

Динамо потренировалось перед Баварией - ФОТО

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Во вторник "Динамо" будет принимать на "Олимпийском" "Баварию".

По традиции киевляне провели предматчевую тренировку.

На тот момент на улице уже было прохладно, и некоторые игроки вышли на поле, утеплившись в перчатки и шапки. Во время открытой для прессы части тренировки игроки провели довольно-таки интенсивную разминку, после чего приступили к игре в квадратах.

Сегодня команда ночует на базе, а в день игры проведет теоретическую установку.

Напомним, матч "Динамо" - "Бавария" состоится на "Олимпийском" и начнется в 19:45.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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