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Динамо потренировалось перед Баварией - ФОТО
Киевляне в полной готовности
fcdynamo.kiev.ua
Во вторник "
По традиции киевляне провели предматчевую тренировку.
На тот момент на улице уже было прохладно, и некоторые игроки вышли на поле, утеплившись в перчатки и шапки. Во время открытой для прессы части тренировки игроки провели довольно-таки интенсивную разминку, после чего приступили к игре в квадратах.
Сегодня команда ночует на базе, а в день игры проведет теоретическую установку.
Напомним, матч "Динамо" - "Бавария" состоится на "Олимпийском" и начнется в 19:45.
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