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Трепещи, Гвардиола! Рамос впервые в рамках кампании попал в заявку ПСЖ
Серхио, ну наконец-то
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник Серхио Рамос может дебютировать в составе "Пари Сен-Жермен" в матче 5-го тура Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". 35-летний испанский исполнитель пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем, однако он включен в заявку парижской команды на важный поединок с "горожанами". Встреча пройдет в Манчестере завтра, 24 ноября – стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что Рамос не провел ни одного матча с мая 2021 года. Летом он переехал в столицу Франции из Мадрида как свободный агент.
Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Серхио Рамос, Маркиньос, Марко Верратти, Килиан Мбаппе, Леандро Паредес, Мауро Икарди, Неймар, Анхель Ди Мария, Данило Перейра, Колин Дагба, Джорджиньо Вейналдум, Андер Эррера, Абду Диалло, Тило Керер, Нуну Мендес, Идрисса Гуйе, Эрик-Жуниор Дина-Эбимбе, Лионель Месси, Денис Франки, Джанлуиджи Доннарумма
Рафинья продолжает восстанавливаться от повреждения правого бедра, он приступил к беговой работе. Юлиан Дракслер вернется на поле через 4-5 недель, а Александр Летелье будет отсутствовать в течение 10 дней из-за мышечной травмы.
Le groupe parisien pour #MCIPSG ! ????????????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 23, 2021
???? @ChampionsLeague
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