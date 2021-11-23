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Сергей Шебек о падении Буяльского: Шокирующий момент. Зачем помогать Баварии?

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Динамо - Бавария 1:2. Судейский анализ матча

Сергей Шебек о падении Буяльского: Шокирующий момент. Зачем помогать Баварии?

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек проанализировал дискуссионный эпизод с матча "Динамо" - "Бавария", когда арбитры не назначили пенальти после падения Буяльского в штрафной мюнхенцев. Эксперт убежден, что это падение было вызвано фолом Эрнандеса – француз сыграл не в мяч, а в ногу оппонента.

- Для меня это шокирующий момент. Арбитр был в идеальной позиции, зашел на диагональ, видел четкий удар по ноге Буяльского со стороны защитника. Не захотел назначить пенальти в ворота "Баварии" – иначе не скажешь. Но ведь есть ВАР. Почему-то на это закрыли глаза и арбитры ВАР, хотя должны были взять турка за шиворот и подвести к монитору. Это стопроцентный пенальти и желтая карточка для Эрнандеса, – говорит Сергей Шебек.

- Де Пена подошел к арбитру и сказал ему об ударе по ногам Буяльского, а судья в ответ указал на наушник, сказав, что получил подсказку противоположного содержания. То есть, это был судейский сговор?, - задается вопросом эксперт.

- У меня возникает вопрос – зачем помогать "Баварии"? Да и мелкие эпизоды Мелер судил очень непонятно. Игрока "Динамо" бьют сзади по ногам – он дает штрафной, но без желтой. Защитник "Баварии" чисто выбивает мяч на угловой, а арбитр назначает от ворот. Обидно, что такое судейство есть в Лиге чемпионов, – сказал эксперт.

Добавим, что "Динамо" уступило "Баварии" в матче 5-го тура Лиги чемпионов со счетом 1:2.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 23:44
Только на это и рассчитывают, а не на то чтобы вколотить пару верняковых!!!!
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0
-1
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mafan (Рівне)
23.11.2021 в 23:38
такого дива було проти українських команд і раніше. але ж раніше Динамо і проти Баварій всіляких показувало зуби. не тепер
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
23.11.2021 в 23:37
А зачем турку помогать Динамо ????
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+2
-1
vlotko (Броди)
23.11.2021 в 23:43
Чому допомагати? Чесно нехай виконує свою роботу і ніяких претензій не буде.
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+1
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.11.2021 в 23:05
За кілька хвилин арбітр не поставив такий же пенальті у ворота ДК.
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+3
-5
ДобрийВечір (Трип’ять)
23.11.2021 в 23:06
Побійся Бога…
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+4
-4


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