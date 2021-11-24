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Голевая феерия при участии Малиновского. Янг Бойз - Аталанта 3:3. Обзор матча и видео голов
Янг Бойз - Аталанта ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 23.11.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Янг Бойз и Аталанта подарили, пожалуй, самый яркий матч игрового дня. На двоих команды забили шесть голов, организовали драму последних минут. Такой результат оставляет интригу на последний тур в этой группе, но сначала стоит "переварить" это событие. Смотреть есть на что. Интересно, что был на поле Руслан Малиновский, но результативными действиями он не отличался, хотя в одном из эпизодом здорово пробивал со штрафного, но выручил вратарь.
Смотрите, как это было, в видеосюжете о матче пятого тура группы F Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. Группа F. Пятый тур
Берн. "Ванкдорф"
"Янг Бойз" - "Аталанта" 3:3
Голы: Сибатчу 39, Сьерро 80, Хефти 84 - Сапата 10, Паломино 51, Муриэль 88
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