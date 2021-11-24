  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Разгром от Челси установил антирекорд для Ювентуса в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разгром от Челси установил антирекорд для Ювентуса в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лондонцы прибил туринцев

Разгром от Челси установил антирекорд для Ювентуса в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне прошел матч 5-го тура группового этапа ЛЧ между "Челси" и "Ювентусом", подопечные Тухеля разгромили команду Аллегри со счетом 4:0.

Читайте такжеЧелси – Ювентус 4:0. Чемпионы Европы убедительно берут реванш

Это поражение стало для "бьянконери" крупнейшим за всю историю выступлений в главном клубном европейском турнире. Если же брать период до 1992 года, когда турнир еще назывался Кубок европейских чемпионов, то "Юве" не проигрывал столь крупно 63 года. В октябре 1958-го австрийский "Винер" разбил итальянский гранд (7:0) в ответной игре предварительного раунда КЕЧ, как сообщает официальный сайт УЕФА.

В целом, в последний раз туринский клуб проигрывал с разницей в 4 гола в феврале 2004 года "Роме" (0:4) в Серии А.

Отметим, что после 5 туров "Челси" находится на 1-й строчке в турнирной таблице группы H с 12 очками в активе, "Ювентус" с 12 баллами занимает 2-е место из-за дополнительных показателей. Оба клуба уже вышли в плей-офф соревнования.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...