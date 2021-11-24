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Разгром от Челси установил антирекорд для Ювентуса в Лиге чемпионов
Лондонцы прибил туринцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне прошел матч 5-го тура группового этапа ЛЧ между "Челси" и "Ювентусом", подопечные Тухеля разгромили команду Аллегри со счетом 4:0.
Это поражение стало для "бьянконери" крупнейшим за всю историю выступлений в главном клубном европейском турнире. Если же брать период до 1992 года, когда турнир еще назывался Кубок европейских чемпионов, то "Юве" не проигрывал столь крупно 63 года. В октябре 1958-го австрийский "Винер" разбил итальянский гранд (7:0) в ответной игре предварительного раунда КЕЧ, как сообщает официальный сайт УЕФА.
В целом, в последний раз туринский клуб проигрывал с разницей в 4 гола в феврале 2004 года "Роме" (0:4) в Серии А.
Отметим, что после 5 туров "Челси" находится на 1-й строчке в турнирной таблице группы H с 12 очками в активе, "Ювентус" с 12 баллами занимает 2-е место из-за дополнительных показателей. Оба клуба уже вышли в плей-офф соревнования.
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