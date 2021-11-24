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Шахтер провел тренировку в Милане перед матчем с Интером - ВИДЕО
Встреча состоится сегодня, 24 ноября и начнется в 19:45
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" провел тренировку в Милане накануне поединка с "Интером".
"Джузеппе Меацца" готовится принять матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В среду вечером на трибунах стадиона ожидается порядка 60 тысяч зрителей.
"Горняки" прибыли в Милан в понедельник, 22 ноября, вечером, а во вторник опробовали поле. Первые 15 минут тренировки традиционно были открытыми – за работой команды наблюдало большое количество итальянских и украинских журналистов. Предыгровая сессия в целом длилась 50 минут. Футболисты провели разминку и поупражнялись в квадратах, затем была двусторонка, а в конце – отработка ударов.
Поединок "Интер" – "Шахтер" состоится 24 ноября и начнется в 19:45. У "оранжево-черных" остаются шансы на продолжение борьбы в турнире: в двух матчах необходимы победы, а также благоприятные исходы игр с участием лидера группы "Реала".
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