Владимир Горилый: В игре Динамо виден маленький, но прогресс. Команда становится увереннее

Бывший защитник "Динамо" Владимир Горилый прокомментировал игру киевлян против "Баварии" в матче группового этапа Лиги чемпионов, который завершился со счетом 1:2

- C таким грандом как "Бавария" "Динамо" удивило, показав хороший футбол.

- Да, если сравнивать с первым матчем в Мюнхене, где проиграли крупно 0:5, а команда выглядела потерянной и беспомощной, то в Киеве сыграли здорово. Особенно смотрелся второй тайм, динамовцы показали качественный футбол, смело атаковали, прессинговали и могли рассчитывать на ничейный результат. Да и начало первого тайма вселяло надежду, видно было, что команда настроена по-боевому, и главное - появилась уверенность в своих силах. Правда, гол на некоторое время подломил их, но затем старались играть на равных, и это получалось. Большое счастье, что в пятой игре, наконец, забили первый гол. Понятно, "Бавария" приехала без большой группы основных игроков, второй тайм, играя уже по счету, где-то расслабилась, но показала, что класс футболистов в индивидуальном плане выше нашего.

- К сожалению, опять ошибки обороны нивелировали все командные старания. И снова неуверенные и неуклюжие действия Забарного привели к забитому мячу Левандовским.

- Да, в последнее время у него случаются постоянные ошибки. Некоординированность движений, отскок мяча к нападающему, гол забили из зоны ответственности двух центральных защитников, и второй был забит из зоны левого защитника Миколенко. Да, его увели в центр, но Де Пена должен был страховать и закрыть именно это пространство, но он не успел, не добежал и получите.

- А как вам игра нападающего, Шкурина получившего в таком поединке место в основном составе?

- Пока его игра оставила вопросы, проблема нападающего никуда не делась. Честно - для такого клуба как "Динамо" он не дотягивает. Может и для нашего чемпионата, сами знаете какого, он пригодится, но решать серьезные задачи в еврокубках проблематично. Нужно продолжать поиски на эту позицию. Гармаш и то лучше смотрится и забивает.

- Несмотря на поражения, эту игру можно занести в плюс "Динамо".

- Однозначно. Виден маленький, но прогресс. С каждой игрой "Динамо" становится крепче и увереннее. Сначала в предыдущем матче с "Барселоной" несмотря на поражение, показали свою лучшую игру за последние годы. Сейчас с "Баварией" сыграли еще лучше, и это радует. Поражение бывает иногда важнее, чем победа. За такое поражение на фоне такой команды не стыдно. До поединка были мысли, как бы "Динамо" много не пропустило, но сыграли достойно, и что ценно - показали характер. Играли в атакующий, а не в оборонительный футбол. Ведь раньше "Динамо" выбирало тактику все сзади, ни шагу вперед, ставили автобус, выжидая ошибки соперника. Такая игра была ужасной, не нравилась болельщикам. Сейчас в двух последних матчах с "Барсой" и "Баварией" совсем другое дело - приятно смотреть.

Осталась последняя игра с "Бенфикой", которая уже ничего не решает, кроме чести, хороших премиальных и очков в копилку. Если так будут играть, есть надежа. Первый мяч в Лиге чемпионов уже забили, а теперь рассчитываем на первую победу в престижном турнире. Каждый поединок такого ранга - это бесценный опыт, который нужно накапливать для покорения следующих вершин. И пока у нас такой чемпионат, мы еще долго будем топтаться на месте. Кому такие матчи нужны, как например с "Черноморцем"?