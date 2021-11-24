  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Симоне Индзаги: Мы создали много моментов в первом тайме, было некоторое напряжение
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симоне Индзаги: Мы создали много моментов в первом тайме, было некоторое напряжение

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Но после перерыва Джеко снял вопросы

Симоне Индзаги: Мы создали много моментов в первом тайме, было некоторое напряжение

Фото: inter.it

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов.

"Думаю, сегодня мы провели отличный матч. Давайте не будем забывать, что у нас было чуть более 48 часов на восстановление после игры с "Наполи", в которой мы потратили много сил, в том числе психологических. Мы на верном пути, но нужно продолжать в том же духе.

Мы создали много моментов в первом тайме, и было некоторое напряжение [из-за того, что не могли забить]. Поэтому первый гол Джеко снял груз с наших плеч. Выход в плей-офф будет большим достижением для нас. Так что давайте подождем и посмотрим", - сказал Индзаги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...