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Симоне Индзаги: Мы создали много моментов в первом тайме, было некоторое напряжение
Но после перерыва Джеко снял вопросы
Фото: inter.it
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал
"Думаю, сегодня мы провели отличный матч. Давайте не будем забывать, что у нас было чуть более 48 часов на восстановление после игры с "Наполи", в которой мы потратили много сил, в том числе психологических. Мы на верном пути, но нужно продолжать в том же духе.
Мы создали много моментов в первом тайме, и было некоторое напряжение [из-за того, что не могли забить]. Поэтому первый гол Джеко снял груз с наших плеч. Выход в плей-офф будет большим достижением для нас. Так что давайте подождем и посмотрим", - сказал Индзаги.
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