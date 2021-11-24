Симоне Индзаги: Мы создали много моментов в первом тайме, было некоторое напряжение

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов.

"Думаю, сегодня мы провели отличный матч. Давайте не будем забывать, что у нас было чуть более 48 часов на восстановление после игры с "Наполи", в которой мы потратили много сил, в том числе психологических. Мы на верном пути, но нужно продолжать в том же духе.

Мы создали много моментов в первом тайме, и было некоторое напряжение [из-за того, что не могли забить]. Поэтому первый гол Джеко снял груз с наших плеч. Выход в плей-офф будет большим достижением для нас. Так что давайте подождем и посмотрим", - сказал Индзаги.