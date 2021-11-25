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Cтал известен лучший футболист Шахтера в матче с Интером
Авторитетный портал WhoScored оценил игру участников встречи
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил миланскому "Интеру" со счетом - 0:2.
Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру участников встречи.
Лучшим игроком поединка был признан нападающий "Интера" Эдин Джеко, получивший оценку 9.0. Босниец записал на свой счет дубль во втором тайме.
Наивысшую оценку в составе "горняков" получил Додо - 7.2.
Напомним, команда Роберто Де Дзерби набрала всего один бал и точно финиширует четвертой в своей группе. "Интер" располагается на первом месте в квартете D, набрав 10 очков.
Скриншот: WhoScored
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