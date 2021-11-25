Рафаэл Ван Дер Варт: Месси ходит пешком по полю, а Роналду борется. Лионелю не стыдно?

Бывший футболист национальной сборной Нидерландов, лондонского "Тоттенхэма" и мадридского "Реала" Рафаэл Ван Дер Варт раскритиковал игру нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси.

"Он меня огорчает и расстраивает. Знаете, это вопрос воли – ты либо хочешь, либо нет. Месси востребован. Если он не забивает или не отдает результативную передачу, то это значит, что он провел плохой матч. Неймар видит больше, Мбаппе тоже. Криштиану Роналду! Хоть это и два разных игрока по своей сути – португалец борется и хочет вывести свою команду на новый уровень".