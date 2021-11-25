  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Рафаэл Ван Дер Варт: Месси ходит пешком по полю, а Роналду борется. Лионелю не стыдно?
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэл Ван Дер Варт: Месси ходит пешком по полю, а Роналду борется. Лионелю не стыдно?

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Рафа – тролль современного футбола?

Рафаэл Ван Дер Варт: Месси ходит пешком по полю, а Роналду борется. Лионелю не стыдно?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист национальной сборной Нидерландов, лондонского "Тоттенхэма" и мадридского "Реала" Рафаэл Ван Дер Варт раскритиковал игру нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси.

Читайте такжеВан Дер Варт: Куртуа ноет. У игроков отпуск полгода, просто играешь в футбол и получаешь огромные деньги

"Он меня огорчает и расстраивает. Знаете, это вопрос воли – ты либо хочешь, либо нет. Месси востребован. Если он не забивает или не отдает результативную передачу, то это значит, что он провел плохой матч. Неймар видит больше, Мбаппе тоже. Криштиану Роналду! Хоть это и два разных игрока по своей сути – португалец борется и хочет вывести свою команду на новый уровень".

"Месси время от времени просто ходит по полю пешком, и в такие моменты я думаю: "Лео, тебе не стыдно?" Это позор, такой игрок никогда не родится снова. Подобное началось с Кумана. Отказ трудиться – это неправильно для такого игрока".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Рафаэль ван дер Варт Рафаэль ван дер Ваарт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.11.2021 в 13:49
Он бродит по полю и ищет горшочек с золотом
Ответить
+1
0
football_soccer (Украина)
25.11.2021 в 13:43
Месси всю карьеру пешком ходил. Пиковая Барса времен Гвардиолы в прессинге Месси не нуждалась, а сейчас, когда ему уже далеко за 30 он тем более пижиться в прессинге не будет , нет ни физики, ни нужды. Зачем тратить силы, когда проведя абсолютно средний сезон, ты и так каким-то непонятным образом, главный кандидат на Золотой мяч
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
25.11.2021 в 13:42
Это не с Кумана началось, а намного раньше. Уже при Вальверде никуда Месси не бежал
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
25.11.2021 в 13:35
Привык на чужом горбу свои ЗМ собирать...
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
25.11.2021 в 13:34
Зачем тратить силы, когда очередной золотой мяч команда для тебя выиграет. Можно даже босиком по травке гулять, говорят полезно.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...