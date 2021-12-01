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Шацких: Динамо должно думать о своем престиже. Неважно, в каком матче – с Минаем или Баварией
Турнирного значения для киевлян матч с Бенфикой не несет
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-форвард и экс-тренер киевского "
"Сможет ли "Динамо" настроиться психологически на матч с "Баварией"?
Как "Динамо" может не настроиться на такую игру? Зачем тогда играть эти матчи с такими соперниками. Какая разница, решает что-то игра или не решает. Есть престиж клуба, есть уровень и престиж каждого футболиста индивидуально. Надо за это сражаться. Надо сражаться за клуб, за страну, за себя лично и показывать тот уровень, на который ты претендуешь. Ненужных игр в Лиге чемпионов не бывает.
Каждая игра – это опыт и возможность проверить свои силы, показать и зарекомендовать себя, чтобы обратили на тебя внимание более именитые европейские клубы. По-другому никак! Вот взять "Баварию". Зачем им нужна игра с "Барселоной"?! Но, поверьте, они выйдут на матч с каталонцами и будут играть так, как играют каждую важную игру. Будут они проигрывать или вести в счете 2:0, все равно мюнхенцы будут атаковать, атаковать и атаковать. Это такой менталитет "Баварии". Они по-другому не смогут играть. Для "Баварии" 3 миллиона евро за победу ничего не значат, а для "Динамо" такие деньги немаловажны. Но это не самоцель – драться за деньги и премиальные. Это должно отходить на второй план. Нужно думать о престиже клуба, о своем престиже, о своей игре. И не имеет значения, с кем мы играем – с "Минаем" или "Баварией", - сказал Шацких.
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