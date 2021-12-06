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Шахтер - Шериф: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Шериф", Лига Чемпионов, 7 декабря 2021
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер", не побеждавший в этом сезоне в основной сетке Лиги Чемпионов, попробует уйти красиво, обыграв "Шериф". "Шериф" Вернидуба, который стал, вероятно, одним из открытий этого еврокубкового сезона. Благодаря двум победам в двух стартовых играх, дебютанты не финишируют ниже третьего места, которое позволит им продолжит еврокубковый путь весной.
Для "горняков" все куда хуже - четвертое место и печальная борьба за свою честь. Победа нужна команде, нужна болельщикам и точно нужна тренеру. Посмотрим, как хорошо де Дзерби подготовит своих ребят ко вторнику и насколько основным будет его состав.
Смотрите матч шестого тура группового этапа ЛЧ во вторник, 7-го декабря, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Шахтер" - "Шериф" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Шериф"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Шахтер".
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