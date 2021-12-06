Динамо вылетело на матч с Бенфикой с четырехчасовым опозданием

"Динамо" хоть и с опозданием, но все-таки вылетело на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики".

Дело в том, что на борту чартерного самолета "Динамо" перед вылетом в Лиссабон были обнаружены технические неполадки, из-за чего делегации пришлось сменить борт и вылететь с четырехчасовым опозданием.

Одной из причин поломки первого заказанного чартерного самолета является его старость и запредельный срок эксплуатации.

Внештатная ситуация в итоге скорректировала планы подготовки динамовцев к матчу с португальцами. Из-за того, что команда прилетит в Лиссабон после полуночи, Луческу во вторник позволит игрокам подъем на час позже.

Напомним, что матч "Бенфика" – "Динамо" состоится в среду, 8 декабря, и начнется в 22:00.