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Динамо вылетело на матч с Бенфикой с четырехчасовым опозданием
Киевляне не без проблем добираются до Лиссабона
fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" хоть и с опозданием, но все-таки вылетело на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики".
Дело в том, что на борту чартерного самолета "Динамо" перед вылетом в Лиссабон
Одной из причин поломки первого заказанного чартерного самолета является его старость и запредельный срок эксплуатации.
Внештатная ситуация в итоге скорректировала планы подготовки динамовцев к матчу с португальцами. Из-за того, что команда прилетит в Лиссабон после полуночи, Луческу во вторник позволит игрокам подъем на час позже.
Напомним, что матч "Бенфика" – "Динамо" состоится в среду, 8 декабря, и начнется в 22:00.
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