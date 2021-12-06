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Динамо вылетело на матч с Бенфикой с четырехчасовым опозданием

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне не без проблем добираются до Лиссабона

Динамо вылетело на матч с Бенфикой с четырехчасовым опозданием

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" хоть и с опозданием, но все-таки вылетело на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики".

Дело в том, что на борту чартерного самолета "Динамо" перед вылетом в Лиссабон были обнаружены технические неполадки, из-за чего делегации пришлось сменить борт и вылететь с четырехчасовым опозданием.

Одной из причин поломки первого заказанного чартерного самолета является его старость и запредельный срок эксплуатации.

Внештатная ситуация в итоге скорректировала планы подготовки динамовцев к матчу с португальцами. Из-за того, что команда прилетит в Лиссабон после полуночи, Луческу во вторник позволит игрокам подъем на час позже.

Напомним, что матч "Бенфика" – "Динамо" состоится в среду, 8 декабря, и начнется в 22:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.12.2021 в 22:45
Проделки Ахметова
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
06.12.2021 в 22:02
плохая примета --проиграшь
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
06.12.2021 в 22:31
Да ты нострадамус, не иначе. Как буд-то были другие варианты, до поломки.
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0
-1


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