  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча с Шерифом - ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер провел открытую тренировку накануне матча с Шерифом - ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Горняки" готовятся к заключительному поединку в Лиге чемпионов

Шахтер провел открытую тренировку накануне матча с Шерифом - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

6 декабря донецкий "Шахтер" провел тренировку в Святошино.

Сегодня, 7 декабря, на НСК "Олимпийский" подопечные Роберто Де Дзерби примут молдавский "Шериф" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 22:00. Это заключительный еврокубковый поединок для команды в этом сезоне.

Читайте такжеШахтер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7 декабря 2021

Накануне журналисты посетили загородный комплекс в Святошино и в течение первых 15 минут могли наблюдать сессию "оранжево-черных" на поле.

Перед началом сессии тренерский штаб провел с подопечными теоретическое занятие. А непосредственно на газоне футболисты после разминки и серии квадратов провели двусторонку 10 на 9 и проработали тактические моменты в организации обороны.

Читайте такжеДе Дзерби: В группе Лиги чемпионов мы не получили те результаты, которых хотели
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...