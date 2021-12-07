Шахтер провел открытую тренировку накануне матча с Шерифом - ВИДЕО

6 декабря донецкий "Шахтер" провел тренировку в Святошино.

Сегодня, 7 декабря, на НСК "Олимпийский" подопечные Роберто Де Дзерби примут молдавский "Шериф" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 22:00. Это заключительный еврокубковый поединок для команды в этом сезоне.

Накануне журналисты посетили загородный комплекс в Святошино и в течение первых 15 минут могли наблюдать сессию "оранжево-черных" на поле.

Перед началом сессии тренерский штаб провел с подопечными теоретическое занятие. А непосредственно на газоне футболисты после разминки и серии квадратов провели двусторонку 10 на 9 и проработали тактические моменты в организации обороны.