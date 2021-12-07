Грачев: Не припомню, было ли вообще такое, чтобы к последнему туру ЛЧ Шахтер подходил с одним очком

Экс-форвард " Шахтера " Виктор Грачев высказался о сегодняшнем матче группового раунда Лиги чемпионов, в котором "горняки" сыграют с "Шерифом".

— Виктор Александрович, для "Шахтера" игра против "Шерифа" — это матч чести?

— Хочется в это верить. Я не вспомню, было ли вообще такое, чтобы к последнему туру группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" подходил с одним очком в активе. Обыграть "Шериф" для "горняков" — дело принципа. Нужно хотя бы для себя получить удовольствие от того, что эта молдавская команда "Шахтеру" вполне по силам. Второй тайм поединка Премьер-лиги против "Львова" внушает оптимизм в плане того, что подопечные Роберто Де Дзерби сейчас находятся в неплохих кондициях.

— Лига чемпионов в этом году была проиграна "Шахтером" в Тирасполе?

— Без сомнения. И об этом я уже говорил неоднократно, что произошла недооценка "Шерифа" или переоценка своих возможностей. Была недоработка тренерского штаба по психологии, настрое на эту игру. Нужно было брать очки там, где ты можешь это сделать. "Шахтеру" этого не удалось, поэтому сейчас и пожинаем такие плоды.

— По вашему мнению, "горняки" смогут выйти на этот поединок максимально мотивированными?

— У "Шахтера" просто нет другого выхода. Кроме принципиальности, есть еще самолюбие и, наконец, финансовый аспект тоже не последний.

— Будущая игра и для "Шерифа" с турнирной точки зрения ничего не значит. Можем ли мы ожидать результативного футбола?

— Можем, но хочется, чтобы голы влетали в одни ворота (улыбается). Не думаю, что команда Юрия Вернидуба рискнет играть с "Шахтером" в открытый футбол. Скорее всего, гости выберут такую ​​же тактику, как это было в первом очном матче. Молдаване будут пытаться обезопасить свои ворота, а при первой же возможности будут контратаковать.

— В заключение, хочется услышать от вас прогноз на предстоящий поединок.

— Учитывая все вышесказанное, считаю, что "горняки" смогут выжать из себя максимум. А если это произойдет, то сопернику такого уровня будет непросто. Поставлю на большую победу "Шахтера" — 3:0.