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Вернидуб: Шериф заслуженно занял третье место в этой группе смерти

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Украинский наставник Шерифа подвел итог матча с Шахтером

Вернидуб: Шериф заслуженно занял третье место в этой группе смерти

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:1).

"Игру можно разделить на два тайма. Игра в первой половине встречи в исполнении "Шерифа" — это антифутбол. Так играть нельзя. Второй тайм мы играли достойно: не только прижимались к воротам, а у нас были хорошие атаки. Дожали, забили, сравняли. Я благодарен за это ребятам.

Но еще раз повторюсь, нельзя играть так, как мы играли в первом тайме. Сколько уходит сил и нервов, не передать. Подействовало то, что я сказал ребятам в перерыве.

Матчи против "Шахтера" и "Динамо" всегда имеют в моем сердце отдельное место. Всегда горю желанием сыграть с этими командами и выжать по максимуму.

Доволен сегодняшним результатом и тем, что мы набрали семь очков в группе смерти, заслуженно заняли третье место и будем выступать в 1/16 Лиге Европы", – сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
fanday

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Комментарии (6)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.12.2021 в 01:00
А дедзербя не пришла на прессуху?
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+2
0
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donkrot (Донецк)
08.12.2021 в 00:52
А тренировать клуб из республики, которая под рашкой, это патриотизм или зрада?
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+1
-7
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.12.2021 в 00:56
Дау нецкий сепар нашёл отмазку :)
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 01:09
Зрада --- это слить родину рашке а потом гавкать.
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
08.12.2021 в 00:48
За кого приятно - за Вернидуба. Толковый спец, хорошо, что поднял премиальных в этом году...
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+4
-1
Maryan (Lviv)
08.12.2021 в 00:47
Це правда, абсолютно заслужено, вітаю вас і вашу команду!
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+3
0


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