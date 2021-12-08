Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб: Шериф заслуженно занял третье место в этой группе смерти
Украинский наставник Шерифа подвел итог матча с Шахтером
Александр Приходько - UA-Футбол
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции подвел итог
"Игру можно разделить на два тайма. Игра в первой половине встречи в исполнении "Шерифа" — это антифутбол. Так играть нельзя. Второй тайм мы играли достойно: не только прижимались к воротам, а у нас были хорошие атаки. Дожали, забили, сравняли. Я благодарен за это ребятам.
Но еще раз повторюсь, нельзя играть так, как мы играли в первом тайме. Сколько уходит сил и нервов, не передать. Подействовало то, что я сказал ребятам в перерыве.
Матчи против "Шахтера" и "Динамо" всегда имеют в моем сердце отдельное место. Всегда горю желанием сыграть с этими командами и выжать по максимуму.
Доволен сегодняшним результатом и тем, что мы набрали семь очков в группе смерти, заслуженно заняли третье место и будем выступать в 1/16 Лиге Европы", – сказал Вернидуб.
Популярное сейчас
- Шахтер – Шериф. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Петраков: Неприятно, что молодые ребята рассказывают, как я должен себя вести
- Скрипник: Геллер обиделся из-за моего желания перейти в Днепр-1
- Шахтер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 7 декабря 2021
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО