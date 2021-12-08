Вернидуб: Шериф заслуженно занял третье место в этой группе смерти

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:1) .

"Игру можно разделить на два тайма. Игра в первой половине встречи в исполнении "Шерифа" — это антифутбол. Так играть нельзя. Второй тайм мы играли достойно: не только прижимались к воротам, а у нас были хорошие атаки. Дожали, забили, сравняли. Я благодарен за это ребятам.

Но еще раз повторюсь, нельзя играть так, как мы играли в первом тайме. Сколько уходит сил и нервов, не передать. Подействовало то, что я сказал ребятам в перерыве.

Матчи против "Шахтера" и "Динамо" всегда имеют в моем сердце отдельное место. Всегда горю желанием сыграть с этими командами и выжать по максимуму.

Доволен сегодняшним результатом и тем, что мы набрали семь очков в группе смерти, заслуженно заняли третье место и будем выступать в 1/16 Лиге Европы", – сказал Вернидуб.