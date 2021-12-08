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Динамо провело тренировку в Лиссабоне перед матчем ЛЧ - ФОТО
Сегодня команда Мирчи Луческу сыграет с "Бенфикой"
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" накануне заключительного поединка группового раунда Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" провело предматчевую тренировку на арене предстоящего противостояния – "Эштадиу да Луш".
После четырехчасовой задержки рейса из Киева и позднего прилета в Лиссабон (в 11 вечера по местному времени и в час ночи по Киеву) команда утром получила чуть больше времени на сон. После отдыха динамовцы отправились на автобусный тур по главным достопримечательностям Лиссабона. Вернувшись в гостиницу и пообедав, команда собралась на теоретическое занятие, после которого выехала на "Эштадиу да Луш".
Домашний стадион "Бенфики" входит в число крупнейших футбольных арен Европы и по вместительности лишь немного отстает от НСК "Олимпийский", имея 65 тысяч зрительских мест. Первые 15 минут тренировки динамовцев были открыты для СМИ. За отведенное время игроки провели разминку, беговые упражнения и упражнения с мячом в парах.
В день игры тренерский штаб "Динамо" проведет финальную установку на матч, а на стадион команда отправится за два часа до стартового свистка. Отель, в котором разместилась делегация "Динамо", расположен в 10 километрах от "Эштадиу да Луш", поэтому дорога на стадион займет около 20 минут.
Напомним, что поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Бенфика" – "Динамо" состоится сегодня, 8 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
После матча команда заночует в Лиссабоне, вылет в Киев намечен на утро четверга.
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