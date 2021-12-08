Клопп – о победе над Миланом: То, как Салах и Мане помогают Ливерпулю в обороне – это потрясающе

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал в эфире BT Sport итоги матча Лиги чемпионов с итальянским "Миланом" (2:1). Цитирует немца BBC.

"Я очень сильно горжусь тем, что сделали мои парни. Если честно, особенно из-за победы в шестой игре. Мы выбрали этот состав, потому что хотели выиграть, нам нужны были свежие ноги. Нам необходимо было вооружиться желанием, чтобы выйти на поле, работать в таком напряженном графике".