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Клопп – о победе над Миланом: То, как Салах и Мане помогают Ливерпулю в обороне – это потрясающе
Юрген on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал в эфире BT Sport итоги матча Лиги чемпионов с итальянским "Миланом" (2:1). Цитирует немца BBC.
"Я очень сильно горжусь тем, что сделали мои парни. Если честно, особенно из-за победы в шестой игре. Мы выбрали этот состав, потому что хотели выиграть, нам нужны были свежие ноги. Нам необходимо было вооружиться желанием, чтобы выйти на поле, работать в таком напряженном графике".
"Это была невероятная игра. Я так счастлив. Наша игра была выдающейся. Мы исключительно действовали у чужой штрафной площадки и страстно защищались у своей, играли организованно. То, как Салах и Мане помогают Ливерпулю в обороне – это потрясающе".
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