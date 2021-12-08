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Кардаш: Бенфика будет наступать большими силами - этим динамовцы и должны воспользоваться

Лига Чемпионов
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Орлам кровь из носу нужна победа

Кардаш: Бенфика будет наступать большими силами - этим динамовцы и должны воспользоваться

fcdynamo.kiev.ua

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Экс-игрок "Динамо" Василий Кардаш поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов, в котором киевляне на выезде сыграют с "Бенфикой".

"Хотя "Бенфика" и неудобный соперник для "Динамо", надеюсь, что в сегодняшней битве за престиж, подопечные Мирчи Луческу не подведут. Португальский клуб еще не потерял шансов выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, ему нужна победа, поэтому будет наступать большими силами. Этим динамовцы и должны воспользоваться, все же, на международной арене у них лучше получается, когда действуют вторым номером.

Обнадеживает возвращение в строй универсала Беньямина Вербича, оформившего "дубль" в последнем туре чемпионата УПЛ — с "Вересом". Он должен прибавить агрессии динамовской атаке. На мой взгляд, киевляне приложат максимум усилий, чтобы на мажорной ноте завершить еврокубковую кампанию", - сказал Кардаш.

Напомним, что поединок "Бенфика" — "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Василий Кардаш
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