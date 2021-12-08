ЛЧ. Зальцбург минимально переиграл Севилью и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Кажется, "Севилья" вспомнила времена Унаи Эмери и решила, что Лига Европы для нее - оптимальный вариант. Клуб имел прекрасную возможность занять второе место в группе, однако, видимо, тренерскому штабу и игрокам Лига чемпионов не по душе.

Хозяева поля взялись за дело с первых минут. Уже на третьей минуте "Зальцбургу" удаётся выполнить классный пас в штрафную испанцев, но андалусийцы в последний момент выносят в аут. Спустя несколько минут следовал уже ответ подопечных Лопетеги: Аугустинссон открылся слева на абсолютно свободном пространстве и навесил к линии вратарской. Однако там оказался только голкипер "Зальцбурга", который без проблем мяч поймал.

Ближе к середине первого тайма попытки "Севильи" забить стали более явными. Ракитич решил из-за пределов штрафной направить мяч в дальнюю девятку обводящим ударом, однако это совсем не получилось. Немного позже шанс имел уже Гомес. Ему удалось разогнать быструю атаку, но ветерана успели накрыть рядом со штрафной площадкой соперника. Закончилась острота в первом тайме ударом Кунде после углового. Защитник пытался пробить затылком, находясь спиной к воротам, и почти попал.

Вторая половина встречи была уже далеко не такой радужной для испанцев. Хоть и в самом начале второго тайма они сумели провести острую атаку, "Зальцбург" сразу же ответил забитым мячом. Адейеми без особого сопротивления принял мяч слева и с границы штрафной прострелил во вратарскую. Там Окафор без какого-либо сопротивления переправил мяч у ворота.

"Севилья" поняла, что дела складываются не в ее пользу, и стала играть очень агресивно. Это привело к тому, что на 64-й минуте красную карточку получил Хордан. Защитник грубо схватил рукой Адейеми, прервав контратаку "Зальцбурга". После удаления игра испанцев стала еще более пресной. Хозяева поля спокойно владели мячом на половине соперника, при этом не пытаясь активно атаковать. Интересно, что в это время прессинг "Севильи" не давал вообще никакого результата.

Ближе к концу поединка "Зальцбург" попытался удвоить счет. Ааронсон после быстрой атаки хозяев оказался один с мячом в центре штрафной и в касание пробил, но Диего Карлос успел заблокировать удар, выставив ногу. Несколькими минутами позже Ульмер открылся на левом краю штрафной и прострелил, но Окампос в подкате выбил мяч у него из-под ног. Своих моментов испанцы так и не создали до самого финального свистка.

Как результат, в плей-офф ЛЧ из этой группы выходят "Лилль" и "Зальцбург", а "Севилья" в очередной раз попытается выиграть Лигу Европы. Впрочем, там у андалусийцев теперь есть очень серьезный соперник - "Барселона".

Лига чемпионов ,6-й тур

Зальцбург - Севилья 1:0

Гол: Окафор 50

Зальцбург: Кен — Ульмер, Кристенсен, Онгене, Соле — Ааронсон, Сучич, Камара, Зайвальд — Окафор, Адейеми.

Севилья: Боно — Монтиэль, Кунде, Диего Карлос, Аугустинтсон — Хордан, Фернандо, Ракитич — Окампос, Эль-Хаддади, Гомес.

Предупреждения: Онгюэн 37, Ульмер 69 - Аугустингсон 18, Хордан 56, Окампос 81.

Удаление: Хордан 64