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Месси и Роналду приедут в Мадрид. Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ
Теперь уже правильная жеребьёвка от УЕФА
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне сегодня состоится ещё одна жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что на событии, которое прошло тремя часами ранее, произошёл технический сбой, из-за чего
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
|"Зальцбург"
"Спортинг"
"Бенфика"
"Челси"
"Атлетико"
"Вильярреал"
"Интер"
ПСЖ
|vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
|"Бавария"
"Манчестер Сити"
"Аякс"
"Лилль"
"Манчестер Юнайтед"
"Ювентус"
"Ливерпуль"
"Реал"
Участники жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
|Сеянные
|Несеянные
|"Аякс" (NED)
"Бавария" (GER)
"Ливерпуль" (ENG)
"Лилль" (FRA)
"Манчестер Сити" (ENG)
"Манчестер Юнайтед" (ENG)
"Реал" (ESP)
"Ювентус" (ITA)
|"Атлетико" (ESP)
"Бенфика" (POR)
"Вильяреал" (ESP)
"Зальцбург" (AUT)
"Интер" (ITA)
"Пари Сен-Жермен" (FRA)
"Спортинг" (POR)
"Челси" (ENG)
Порядок жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
Команды будут разделены на две корзины - среди сеянных окажутся клубы, которые стали победителями своих групп на групповом этапе ЛЧ. Те, кто финишировал вторыми, попадают в число несеянных. Команды, представляющие одну страну, не смогут попасть в одну пару. Кроме того, команды, которые играли в одной группе, также будут разведены.
Матчи 1/8 финала турнира состоятся 15/16/22/23 февраля и 8/9/15/16 марта. Точные даты всех матчей УЕФА определит уже после жеребьёвки.
Смотреть онлайн жеребьёвку Лиги чемпионов
Следить за событиями в Ньоне помимо текстовой трансляции вы также можете в онлайн-трансляции на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол.
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