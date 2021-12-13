Месси и Роналду приедут в Мадрид. Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне сегодня состоится ещё одна жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что на событии, которое прошло тремя часами ранее, произошёл технический сбой, из-за чего жеребьёвка была проведена с нарушениями . В 16:00 состоится новая церемония.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

"Зальцбург"

"Спортинг"

"Бенфика"

"Челси"

"Атлетико"

"Вильярреал"

"Интер"

ПСЖ vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs "Бавария"

"Манчестер Сити"

"Аякс"

"Лилль"

"Манчестер Юнайтед"

"Ювентус"

"Ливерпуль"

"Реал"

Участники жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Сеянные Несеянные "Аякс" (NED)

"Бавария" (GER)

"Ливерпуль" (ENG)

"Лилль" (FRA)

"Манчестер Сити" (ENG)

"Манчестер Юнайтед" (ENG)

"Реал" (ESP)

"Ювентус" (ITA) "Атлетико" (ESP)﻿

"Бенфика" (POR)

"Вильяреал" (ESP)

"Зальцбург" (AUT)

"Интер" (ITA)

"Пари Сен-Жермен" (FRA)

"Спортинг" (POR)

"Челси" (ENG)

Порядок жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Команды будут разделены на две корзины - среди сеянных окажутся клубы, которые стали победителями своих групп на групповом этапе ЛЧ. Те, кто финишировал вторыми, попадают в число несеянных. Команды, представляющие одну страну, не смогут попасть в одну пару. Кроме того, команды, которые играли в одной группе, также будут разведены.

Матчи 1/8 финала турнира состоятся 15/16/22/23 февраля и 8/9/15/16 марта. Точные даты всех матчей УЕФА определит уже после жеребьёвки.

Смотреть онлайн жеребьёвку Лиги чемпионов

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