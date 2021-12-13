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Месси и Роналду приедут в Мадрид. Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Теперь уже правильная жеребьёвка от УЕФА

Месси и Роналду приедут в Мадрид. Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ

UA-Футбол
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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне сегодня состоится ещё одна жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что на событии, которое прошло тремя часами ранее, произошёл технический сбой, из-за чего жеребьёвка была проведена с нарушениями. В 16:00 состоится новая церемония.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

"Зальцбург"
"Спортинг"
"Бенфика"
"Челси"
"Атлетико"
"Вильярреал"
"Интер"
ПСЖ		 vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs		 "Бавария"
"Манчестер Сити"
"Аякс"
"Лилль"
"Манчестер Юнайтед"
"Ювентус"
"Ливерпуль"
"Реал"

Участники жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Сеянные Несеянные
"Аякс" (NED)
"Бавария" (GER)
"Ливерпуль" (ENG)
"Лилль" (FRA)
"Манчестер Сити" (ENG)
"Манчестер Юнайтед" (ENG)
"Реал" (ESP)
"Ювентус" (ITA)		 "Атлетико" (ESP)﻿
"Бенфика" (POR)
"Вильяреал" (ESP)
"Зальцбург" (AUT)
"Интер" (ITA)
"Пари Сен-Жермен" (FRA)
"Спортинг" (POR)
"Челси" (ENG)

Порядок жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Команды будут разделены на две корзины - среди сеянных окажутся клубы, которые стали победителями своих групп на групповом этапе ЛЧ. Те, кто финишировал вторыми, попадают в число несеянных. Команды, представляющие одну страну, не смогут попасть в одну пару. Кроме того, команды, которые играли в одной группе, также будут разведены.

Матчи 1/8 финала турнира состоятся 15/16/22/23 февраля и 8/9/15/16 марта. Точные даты всех матчей УЕФА определит уже после жеребьёвки.

Смотреть онлайн жеребьёвку Лиги чемпионов

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В статье: Бавария (Мюнхен) Спортинг (Лиссабон) Ювентус (Турин) Аякс (Амстердам) Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Вильярреал Манчестер Юнайтед Зальцбург Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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Комментарии (17)
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Romerik (YNWA)
13.12.2021 в 16:58
Прохід далі Баварії, МС і Челсі ( при величезному везінні, чи абрамович поміг), Аякс бенфіка - буде скоріше всього перестрілка, де бенфіка програє. Побачимо як МЮ буде ломати автобус, а це саме гра яка взагалі не виходить в них. Бігаючий вільяреал може і пройти ніякий юве, якщо вони до плей-офф не наладять гру. В грі Інтера і Ліверпуля я б віддав нам перевагу, але все буде залежати від наших травм основи і форми тріо нападу і чи буде Салах в формі. (зима якраз характеризуються спадом команди, але побачимо як буде). А в останній парі не можливо спрогнозувати взагалі. З одного боку Мбаппе проти Мілітао і Алаби, а з другого будуть захищатись 7 польових псж (з глядачами Мессі, Мбаппе і Неймаром) проти 10 мадридців
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.12.2021 в 16:48
Кто его знает кто в какой форме будет ближе к весне, но мне кажется, что Мадрид в итоге поимеет обоих и М, и Р с их командами.
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2021 в 16:58
По идее должны. И ПСЖ и МЮ - команды не очень сбалансированные.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
13.12.2021 в 16:38
Очередной пролёт с ЛЧ для ПСЖ и обладателя золотого пузыря.
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+4
-2
ypi99999 (Ліверпуль)
13.12.2021 в 16:37
Поясніть хтось, чого коли витягнули Вільяреал, то Ліверпуль для них світився червоним і їм дістався Юве?! Що цеза хрінь?
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0
0
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Romerik (YNWA)
13.12.2021 в 16:43
Якби витягнули Ліверпуль, то юве міг би грати тільки з ПСЖ. А Інтер тоді тільки з Реалом. Не знаю точно, но вроді би говорили що так не може бути, щоб 2 останні пари були відомі зразу... Но може я плутаю щось...
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0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
13.12.2021 в 16:33
Из-за гундоса, хрен посмотришь на нормальный и долгожданный футбольный матч.
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+1
0
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victor1306 (Мадрид)
13.12.2021 в 16:31
Хрень якась.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.12.2021 в 16:30
Это уже точно?
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+2
0
Dr. House (Поділля)
13.12.2021 в 16:23
О , так навіть краще))). Не захотів Властєлін горшків зустрітися із КР, то зустрінеться із найкращим нападником Світу після Левандовські Бензема. А для КР Атлетико - це солодка булочка))).
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+2
-1
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okolegko (Київ)
13.12.2021 в 16:22
З ПСЖ була б заруба, хоча Інтер також не подарунок
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2021 в 16:21
ПСЖ даже удобнее Реалу, как по мне. Тем более, там играет скрытый реалист и наш человек Килиан.
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+2
0
Dr. House (Поділля)
13.12.2021 в 16:27
Но там є таємна зброя у вигляді СР)))
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+1
0
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victor1306 (Мадрид)
13.12.2021 в 17:01
До матчів ще далеко, але Бенфіка жереб був апріорі кращий, як не крути. Зараз в кризі, може навіть Жежуса проженуть. А ПСЖ - це ПСЖ. короче фігня получилась.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
13.12.2021 в 16:16
Бедный Месси
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+8
-1
prockop4uck (Киев)
13.12.2021 в 16:19
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
13.12.2021 в 16:19
А вот с 3-й попытки Реалу бы точно Челси попался.
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+3
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