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Когда голкипер стал героем. ВИДЕО победной для Динамо серии пенальти в Юношеской лиге УЕФА
Денис Игнатенко исправился за ошибку во время игры
фото - twitter.com/UEFAYouthLeague
Матч "Депортиво" – "Динамо" в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА был очень драматичным. Хозяева дважды выходили вперед, но киевлян смогли отыграться, в том числе благодаря эффектному голу от капитана. В конце концов судьбу противостояния пришлось решать с помощью серии 11-метровых ударов. И здесь во всей красе себя проявил Денис Игнатенко, который в основное время допустил досадную ошибку и позволил сопернику перехватить его пас. В серии пенальти голкипер дважды отразил удары соперника, а последняя попытка завершилась попаданием в перекладину. В то же время у "Динамо" из четырех игроков свой удар не реализовал только Самба Диалло, тогда как Попов, Эль Хамличи и Вивчаренко пробивали без шансов для голкипера соперника. Вашему вниманию видео серии пенальти в матче Юношеской лиги УЕФА между "Депортиво" и "Динамо".
Напомним, уже известны все участники 1/8 финала турнира. Кто может выпасть киевскому "Динамо", читайте здесь >>>>
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