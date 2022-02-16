Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Никаких переносов. Названо место проведение матча юношеской ЛЧ с участием Динамо
Вот и хорошо
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" U-19 продолжает выступать в Юношеской Лиге УЕФА и остается единственной украинской командой в еврокубках. После победы над "Депортиво" киевляне вышли в 1/8 финала, где встретятся с португальским "Спортингом".
Как сообщает пресс-служба киевлян, игра состоится в среду, 2 марта, и пройдет на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, начало встречи – 17:00.
Напомним, ранее сообщалось, что представители "Бенфики" не собирались лететь на поединок в Украину, поскольку опасались угрозы военного вторжения РФ.
Популярное сейчас
- Кадири уехал в Венгрию, Минай подписывает новичков. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Новичок Ливерпуля - чистокровный индеец. Его народ вымирает из-за голода, нищеты и добычи угля
- Роналду забил в профессиональном футболе 20-й год подряд. ВИДЕО, как МЮ победил Брайтон
- ПСЖ – Реал. 1:0. Видео гола и обзор матча
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
- 00:32 Зарубежные Костюк: Надеюсь, что киевские зрители проявят интерес к матчу против Спортинга и придут на стадион
- 23:40 Украинские СМИ: В кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ
- 20:03 Зарубежные Спортинг из-за возможного вторжения России обсудит с Динамо возможность переноса матча ЮЛЧ