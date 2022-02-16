Никаких переносов. Названо место проведение матча юношеской ЛЧ с участием Динамо

Киевское "Динамо" U-19 продолжает выступать в Юношеской Лиге УЕФА и остается единственной украинской командой в еврокубках. После победы над "Депортиво" киевляне вышли в 1/8 финала, где встретятся с португальским "Спортингом".

Как сообщает пресс-служба киевлян, игра состоится в среду, 2 марта, и пройдет на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, начало встречи – 17:00.

Напомним, ранее сообщалось, что представители "Бенфики" не собирались лететь на поединок в Украину, поскольку опасались угрозы военного вторжения РФ.