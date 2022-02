Держался почти четверть века. Бруну Фернандеш побил рекорд Дэвида Бекхэма

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Бруну Фернандеш установил рекорд в выездном матче 1/8 финала с мадридским "Атлетико" в рамках главного клубного европейского турнира (1:1), об этом сообщает статистический портал OptaJoe.

Таким образом, Фернандеш стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который ассистировал своим партнерам в 6 матчах подряд, выступая за английскую команду.

Сообщается, что Бруну побил рекорд Дэвида Бекхэма, который англичанин установил в 1998-м, также защищая цвета "Юнайтед".

6 - Bruno Fernandes is the first player in Champions League history to assist in six consecutive appearances while playing for an English club, breaking the record held by David Beckham (for @ManUtd) since 1998. Creator. pic.twitter.com/y92qBMZas8