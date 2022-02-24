Держался почти четверть века. Бруну Фернандеш побил рекорд Дэвида Бекхэма

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Бруну Фернандеш установил рекорд в выездном матче 1/8 финала с мадридским "Атлетико" в рамках главного клубного европейского турнира (1:1), об этом сообщает статистический портал OptaJoe.

Таким образом, Фернандеш стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который ассистировал своим партнерам в 6 матчах подряд, выступая за английскую команду.

Сообщается, что Бруну побил рекорд Дэвида Бекхэма, который англичанин установил в 1998-м, также защищая цвета "Юнайтед".