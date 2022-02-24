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Держался почти четверть века. Бруну Фернандеш побил рекорд Дэвида Бекхэма

Лига Чемпионов
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Португалец vs англичанин

Держался почти четверть века. Бруну Фернандеш побил рекорд Дэвида Бекхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Бруну Фернандеш установил рекорд в выездном матче 1/8 финала с мадридским "Атлетико" в рамках главного клубного европейского турнира (1:1), об этом сообщает статистический портал OptaJoe.

Таким образом, Фернандеш стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который ассистировал своим партнерам в 6 матчах подряд, выступая за английскую команду.

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Сообщается, что Бруну побил рекорд Дэвида Бекхэма, который англичанин установил в 1998-м, также защищая цвета "Юнайтед".

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В статье: Дэвид Бекхэм Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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