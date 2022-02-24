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"Гол Яремчука был необязательным". Тренер Аякса - о ничьей с Бенфикой
Эрик тен Хаг считает, что результат матча неплохой
Фото: english.ajax.nl
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг подвел итоги выездной ничьей с "Бенфикой" (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"После такого матча испытываешь смешанные чувства. С одной стороны это хороший результат, а с другой - мы упустили победу. Не реализовали два-три очень хороших голевых момента.
Альварес, Гравенберх и Антони должны были забивать, но вы итоге мы пропустили сами после углового. Второй же гол "Бенфики" был совсем необязательным (который на 72-й минуте забил украинец Роман Яремчук)", - приводит слова Эрик тен Хана официальный сайт УЕФА.
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