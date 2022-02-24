"Гол Яремчука был необязательным". Тренер Аякса - о ничьей с Бенфикой

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг подвел итоги выездной ничьей с "Бенфикой" (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"После такого матча испытываешь смешанные чувства. С одной стороны это хороший результат, а с другой - мы упустили победу. Не реализовали два-три очень хороших голевых момента.

Альварес, Гравенберх и Антони должны были забивать, но вы итоге мы пропустили сами после углового. Второй же гол "Бенфики" был совсем необязательным (который на 72-й минуте забил украинец Роман Яремчук)", - приводит слова Эрик тен Хана официальный сайт УЕФА.