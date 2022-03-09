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Нойер на матч Лиги Чемпионов тоже надел капитанскую повязку с флагом Украины – ФОТО
Бавария с нами!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мануэль Нойер во вторник, 8 марта, впервые вышел на поле после того, как почти месяц пропустил из-за травмы.
Пока голкипера не было, роль капитана "Баварии" исполняли Левандовский и Мюллер. Оба одевали повязки в цветах украинского флага в поддержку нашей страны в войне с Россией.
В игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против Зальцбурга уже Мануэль выводил команду на поле и он тоже был с украинским флагом. Добавим, что Бавария еще и сменила угловые флажки на украинские.
Напомним, "Бавария" разбила соперника со счетом 7:1 и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
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