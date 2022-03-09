Нойер на матч Лиги Чемпионов тоже надел капитанскую повязку с флагом Украины – ФОТО

Мануэль Нойер во вторник, 8 марта, впервые вышел на поле после того, как почти месяц пропустил из-за травмы.

Пока голкипера не было, роль капитана "Баварии" исполняли Левандовский и Мюллер. Оба одевали повязки в цветах украинского флага в поддержку нашей страны в войне с Россией.

В игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против Зальцбурга уже Мануэль выводил команду на поле и он тоже был с украинским флагом. Добавим, что Бавария еще и сменила угловые флажки на украинские.

Напомним, "Бавария" разбила соперника со счетом 7:1 и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов.