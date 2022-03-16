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Трудный путь в четвертьфинал. Аякс - Бенфика 0:1. Обзор матча, видео гола

Лига Чемпионов
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Аякс - Бенфика ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.03.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Трудный путь в четвертьфинал. Аякс - Бенфика 0:1. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Бенфика" стартовала в этой Лиге чемпионов в третьем квалификационном раунде и уже дошла до четвертьфинала. Оставив позади себя в группе каталонскую "Барселону". В 1/8-й команде Яремчука пришлось столкнуться с азартным "Аяксом", что было незаурядным испытанием. Соперник атаковал и имел шансы, но после ничьей 2:2 в первом матче, уступил 0:1 дома. Наш Яремчук отыграл около двадцати минут.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига чемпионов, 1/8-я финала, ответный матч. Амстердам, "Йохан Кройф Арена"
"Аякс" Амстердам – "Бенфика" Лиссабон 0:1 (результат первого матча – 2:2)
Гол: Нуньес 77

Видеообзор матча:

Гол Нуньеса:

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