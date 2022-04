Так начинался Модрич: расстрелянный дедушка, отец-ополченец и Задар в осаде

Полуразрушенный дом угрюмо стоит у дороги в маленькой деревушке посреди хорватских гор.

Окон в здании давно нет, крыша протекает; в аварийном состоянии и сарай неподалеку. В двадцати метрах выше по склону горы даже спустя 30 лет после окончания боевых действий стоит табличка: "Осторожно, мины!"

Шрамы войны заживают медленно. Всего в тридцати километрах курортный Задар, где каждое лето тусуются тысячи иностранцев. А здесь, в горах, время будто замерло.

На въезде в деревушку стоит знак "Модричи". Их клан поселился здесь так давно, что, кажется, они жили здесь от сотворения мира - пасли коз, растили детей, рыбачили в озере неподалеку.

В 1989 году югославский режиссер Павел Беленович снимал в этих местах документалку в стиле Discovery про балканских волков, и в кадр, конечно же, попали местные пастухи - дед Лука и названный в его честь четырехлетний внук, бодро перепрыгивавший с камня на камень.

Никто еще не знал, что через два года от их маленького хозяйства останется одно пепелище.

***

В 1991 году Хорватия объявила независимость от официального Белграда, и началась великая мясорубка.

Горы, где проживали Модричи, захватили сербы. Их задачей был прорыв к побережью Адриатического моря - того самого Задара, где хорваты уже успели поднять свой флаг. Танки ехали, мины свистели, самолеты бомбили - короче, как обычно.

Стипе и Радойка - отец и мать маленького Луки - поехали в Задар, где устроились на трикотажную фабрику. Мальчика оставили с любимым дедушкой пасти коз в глуши…

18 декабря 1991-го, около 9 часов утра, Модрича и его отару остановили обровацкие четники. Они патрулировали дорогу от хорватских сил обороны, но тех нигде не было, а убивать жуть как хотелось.

Лука с дедушкой, instagram.com/lukamodric10/

Деда грубо спросили, что он делает на сербской земли, повалили на землю, а затем, как в плохом боевике, предложили бежать, пустив в след очередь из автомата. Старый Лука умер в 200 метрах от родного дома.

В этот же день группа головорезов расстреляла в соседнем Затоне Обровацком еще семерых стариков - Петара Маричича, Ику Модрич, Аницу Модрич, Марию Модрич, Милицу Модрич, Ружицу Модрич и Мариана Модрича. Самой пожилой из жертв было 86 лет.

***

Малыша Луку ночью увезли в Задар к маме; он мало что понимал, но запомнил, как отец собирался на войну. Город был в осаде.

Сейчас много говорят о будущих судах над палачами - так вот, убийц старика Модрича так и не нашли и даже не идентифицировали. Мир чертовски несправедлив.

Может, поэтому Лука до сих пор не рассказал детям историю своей семьи? Все, на что его хватило - показать Ивано, Эме и Софии полуразваленный дом в горах:

Скрин: Marca.com

Сейчас дети Модрича, как и его жена Ваня, купаются в лучах футбольной славы главы семейства. Сыну и двум дочерям живой легенды будет странно услышать рассказы о том, как сотни беженцев из гор поселились в гостинице "Коловаре" в Задаре; как из-за постоянных обстрелов у них пропало сперва электричество, а затем и вода; как мины и фугасы взрывались посреди города, всякий раз оставляя кровь и разрушения.

Сербы атаковали Задар нещадно, но город стоял; дорога жизни, по которой снабжался гарнизон и цивильное население, проходила через остров Паг, где хорваты засели намертво.

Между тем, жизнь продолжалась, и шестилетнего Луку отправили в школу, где из-за постоянных воздушных тревог дети и учителя большинство уроков проводили в подвалах; иногда пряталась под партами, что особенно забавляло малышей.

When he was 6, his grandfather was shot dead.



His family became refugees, in a warzone.



He grew up to the sound of grenades exploding.



Coaches said he was too weak and too shy to play football.



Today, Luka Modric just led Croatia its first ever #WorldCup final.#CROENG pic.twitter.com/plOsy9nQcq