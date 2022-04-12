В поиске камбэка. Роман Яремчук попал в заявку Бенфики на игру против Ливерпуля

Уже завтра португальская "Бенфика" проведет ответный матч Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Неделю назад "орлы" проиграли со счетом 1:3.

Временный наставник лиссабонцев Нелсон Вериссимо определился с заявкой на игру. Самое приятное, что среди 24 футболистов там нашлось место для Романа Яремчука.

В текущем сезоне Яремчук забил восемь голов и отдал шесть голевых передач в 34-х играх за клуб.