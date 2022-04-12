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В поиске камбэка. Роман Яремчук попал в заявку Бенфики на игру против Ливерпуля

Лига Чемпионов
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Возможно даже выйдет с первых минут

В поиске камбэка. Роман Яремчук попал в заявку Бенфики на игру против Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра португальская "Бенфика" проведет ответный матч Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Неделю назад "орлы" проиграли со счетом 1:3.

Временный наставник лиссабонцев Нелсон Вериссимо определился с заявкой на игру. Самое приятное, что среди 24 футболистов там нашлось место для Романа Яремчука.

В текущем сезоне Яремчук забил восемь голов и отдал шесть голевых передач в 34-х играх за клуб.

Читайте такжеЯремчук: Мой народ воюет в Украине, а мне нужно сражаться на футбольном поле
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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