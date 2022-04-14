Награда за гол. Стала известна оценка Яремчука за матч с Ливерпулем

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук принял участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде против "Ливерпуля" (3:3). Наш соотечественник появился на поле после перерыва, заменив на 46-й минуте Диого Гонсалвеша.

На 74-й минуте Яремчук отправил мяч в ворота соперников после передачи Гримальдо.

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За свои действия 26-летний украинец получил оценку 7.0 и 7.2 - от WhoScored и SofaScore соответственно. Это второй показатель в португальской команде. В составе "орлов" выше только баллы у Нуньеса (7.7, 7.4), Рамоса (7.1, 6.8) и Гримальдо (7.2, 6.9).

Скриншот: WhoScored

Напомним, что в первом матче четвертьфинала ЛЧ "Бенфика" уступила "Ливерпулю" со счетом 1:3. По сумме двух матчей (6:4) в полуфинал турнира вышла английская команда.