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Зинченко в старте Сити, а оборона Реала наконец-то в полном составе – составы на матч
"Реал" заменил Каземиро
Фото: twitter.com/ManCity
УЕФА опубликовал составы на матч "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид перед первым полуфиналом Лиги чемпионов. Вместо Каземиро в составе гостей выйдет Вальверде.
Состав "Манчестер Сити":
- Эдерсон – В
- Стоунз
- Диаш – К
- Ляпорт
- Зинченко
- Де Брейне
- Родри
- Силва
- Марез
- Жезус
- Фоден
Состав "Реала":
- Куртуа – В
- Карвахаль
- Милитао
- Алаба
- Менди
- Вальверде
- Кроос
- Модрич
- Родриго
- Бензема – К
- Винисиус
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Источник:uefa.com
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