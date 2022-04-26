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Зинченко в старте Сити, а оборона Реала наконец-то в полном составе – составы на матч

Лига Чемпионов
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"Реал" заменил Каземиро

Зинченко в старте Сити, а оборона Реала наконец-то в полном составе – составы на матч

Фото: twitter.com/ManCity

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УЕФА опубликовал составы на матч "Манчестер Сити" – "Реал" Мадрид перед первым полуфиналом Лиги чемпионов. Вместо Каземиро в составе гостей выйдет Вальверде.

Состав "Манчестер Сити":

  1. Эдерсон – В
  2. Стоунз
  3. Диаш – К
  4. Ляпорт
  5. Зинченко
  6. Де Брейне
  7. Родри
  8. Силва
  9. Марез
  10. Жезус
  11. Фоден

Состав "Реала":

  1. Куртуа – В
  2. Карвахаль
  3. Милитао
  4. Алаба
  5. Менди
  6. Вальверде
  7. Кроос
  8. Модрич
  9. Родриго
  10. Бензема – К
  11. Винисиус
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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
uefa.com

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