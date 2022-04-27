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Зинченко получил хорошую оценку за матч с Реалом в Лиге чемпионов
Украинец отыграл на поле все 90 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (4:3).
25-летний украинец провел на поле весь поединок. За это время он 107 раз прикоснулся к мячу, сделал 66 точных передач (точность 85%), отдал 2 ключевых паса, сделал 3 перехвата, 2 отбора и 20 раз потерял мяч.
Авторитетный портал WhoScored оценил игру Александра в 7.0 балла - это седьмой показатель среди игроков "горожан". От SofaScore украинец получил 7.2. Выше только у Де Брюйне (8.4), Рияда Мареза (7.8), Габриэла Жезуса (7.4) и Бернарду Силва (7.4).
В нынешнем сезоне Зинченко провел 22 матча за "Ман Сити" во всех турнирах и выполнил 4 результативные передачи.
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