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"Я был очень впечатлен". Клопп похвалил Вильярреал перед матчем ЛЧ

Лига Чемпионов
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Поединок между командами состоится уже сегодня

"Я был очень впечатлен". Клопп похвалил Вильярреал перед матчем ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с испанским "Вильярреалом".

"Мы тщательно проанализировали игру соперника. Я и раньше с большим уважением относился к Унаю Эмери и "Вильяреалу", но сейчас я изучил эту команду более тщательно и был очень впечатлен.

Эмери - это тренер, который одержим мелочами. Разные варианты прессинга, разная реакция на те или иные ситуации. Это специалист мирового уровня, который блестяще делает свою работу.

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Сегодня не стоит говорить о других турнирах, потому что мы сосредоточены на "Вильяреале" и полуфинале Лиги чемпионов. Это особенный, сумасшедший, невероятно важный матч. Множество тренеров и игроков трудится в поте лица всю жизнь, но даже близко не подбирается к такой игре. Так что мы должны ценить эту возможность и получить от футбола удовольствие.

В матче будут моменты, когда нам придется непросто, и я это знаю. Нервничать не стоит, потому что и мы доставим сопернику трудности. Будем биться за положительный результат дома, а потом с тем же настроем сыграем в Испании, потому что это противостояние значит для нас все", - заявил Клопп.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Вильярреал" состоится сегодня, 27 апреля и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вильярреал
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Источник:
УЕФА

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