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Ассоциация европейских клубов хочет проводить полуфиналы ЛЧ в один матч
Окончательного решения пока нет
Фото: twitter.com/ManCity
Полуфиналы в Лиге чемпионов могут начать проводить в один матч, сообщает The Times. За это выступают ведущие европейские клубы.
Сообщается, что топ-клубы планируют проводить полуфиналы и финал турнира в течение одной недели в одном городе. Это хотят называть "неделей футбола".
УЕФА заявляет, что окончательного решения по этому вопросу не имеет. Подобное решение хочет протолкнуть Ассоциация европейских клубов (ECA).
Напомним, что ранее президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи предложил организовать церемонию открытия финала Лиги чемпионов. Согласно его идее, в рамках мероприятия победитель прошлого розыгрыша должен был сразиться с топ-клубом.
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