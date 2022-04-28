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На этот раз не Бензема. Хавбек Ливерпуля - игрок недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Набрал шикарную форму

На этот раз не Бензема. Хавбек Ливерпуля - игрок недели в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА подводит итоги первых полуфинальных матчей ЛЧ. Был назван лучший игрок недели.

Приз получил хавбек "Ливерпуля" Тьяго Алькантара. Благодаря его шикарному перформансу, "красные" без проблем одолели "Вильярреал". Также на приз претендовали Карим Бензема, Бернарду Силва и Хуан Фойт.

В текущем сезоне на счету Тьяго 32 матча, два гола и три голевые передачи.

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В статье: Ливерпуль Тьяго Алькантара
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