На этот раз не Бензема. Хавбек Ливерпуля - игрок недели в ЛЧ

УЕФА подводит итоги первых полуфинальных матчей ЛЧ. Был назван лучший игрок недели.

Приз получил хавбек "Ливерпуля" Тьяго Алькантара. Благодаря его шикарному перформансу, "красные" без проблем одолели "Вильярреал". Также на приз претендовали Карим Бензема, Бернарду Силва и Хуан Фойт.

???? Thiago takes Player of the Week for his scintillating display against Villarreal ????‍♂️#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/VoxX0BFIvr