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На этот раз не Бензема. Хавбек Ливерпуля - игрок недели в ЛЧ
Набрал шикарную форму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА подводит итоги первых полуфинальных матчей ЛЧ. Был назван лучший игрок недели.
Приз получил хавбек "Ливерпуля" Тьяго Алькантара. Благодаря его шикарному перформансу, "красные" без проблем одолели "Вильярреал". Также на приз претендовали Карим Бензема, Бернарду Силва и Хуан Фойт.
???? Thiago takes Player of the Week for his scintillating display against Villarreal ????♂️#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/VoxX0BFIvr— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2022
В текущем сезоне на счету Тьяго 32 матча, два гола и три голевые передачи.
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