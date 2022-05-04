Клопп: Вы могли заметить, насколько мы были впечатлены Вильярреалом в первом тайме

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о победе в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Вильярреала" (3:2).

"Какой потрясающий стадион, какая выдающаяся работа Унаи Эмери, и они играли потрясающе, но мы заслужили этот результат. Я сказал своим игрокам, что хочу оказаться на первых страницах завтрашних газет с похвалой нашему менталитету

Вы могли видеть, насколько мы были впечатлены тем, что соперник сделал в первом тайме, но возвращение в игру после перерыва и победа действительно впечатляют. Такое ощущение, что мы уже сыграли 500 игр в этом сезоне, так что это действительно потрясающе", - цитирует Клоппа Marca.