Дубинчак: Фенербахче - хороший соперник, надеюсь, мы его пройдем

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак рассказал о подготовке к новому сезону на клубной базе в Конче-Заспе:

- Как прошла сегодняшняя тренировка? Она была насыщенной?

– Да, достаточно тяжелое занятие, проходит подготовка к сборам, а это всегда непростое время. Нужно перетерпеть. Но мы все испытываем положительные эмоции в связи с тем, что вернулись домой, это дает вдохновение работать дальше и одерживать победы.

– Насколько сильно ценишь возвращение на родную базу и возможность заниматься любимым делом во время войны?

- За это хочется искренне поблагодарить наших воинов, которые позволяют нам быть здесь, в Украине, на родной базе – спасибо им за эту возможность.

– Какие остались воспоминания от благотворительных матчей команды, проходивших в европейских городах? Что больше всего запомнилось?

- Эмоции были смешаны, ведь трудно было настраиваться на игры, когда в твоей стране идет война. Приятной была теплая поддержка наших болельщиков, которые сейчас находятся за границей. Поэтому невозможно сказать, были ли это только негативные или только положительные ощущения.

- Как тренеры и вы сами поддерживали друг друга в это время?

- Старались быть вместе, сплачивались, поддерживали наши Вооруженные силы кто чем может.

- Ближайший соперник команды в квалификации Лиги чемпионов – турецкий "Фенербахче", какое твое мнение об этой команде?

- Соперник хороший, надеюсь, мы его пройдем, выйдем в следующий раунд и потом попадем в групповой этап Лиги чемпионов. Это ведь важно для клуба, страны, имиджа нашего государства.

- Разочаровал ли тот факт, что "Динамо" попался "Фенербахче", а не кипрский клуб АЭК?

– Думаю, это неважно. Если бы нам нужно было пройти только один тур, возможно, имя соперника как-то влияло бы. А так все соперники достойные, так что не имеет значения, начинать с хорошей команды или заканчивать, — рассказал футболист.