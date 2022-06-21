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Лидер Динамо U-19: Приятно, что меня взяли на сбор с первой командой
Шанс молодежи проявить себя
Фото: ФК Динамо Киев
18-летний полузащитник "Динамо" Антон Царенко поделился впечатлениями от тренировок с первой командой.
- Очень приятно, что меня взяли на сбор с первой командой. Все ребята добрые, отзывчивые, всегда подскажут, что нужно, найдут нужные слова в нужный момент. Со своей стороны постараюсь оправдать надежды.
- Насколько тяжело тренироваться целых два часа по жаре?
- Интенсивность чувствуется, это высокий уровень "Динамо", рано или поздно я бы все равно с этим столкнулся.
- Ты хорошо себя проявил в Юношеской Лиге УЕФА, считаешь ли это важным периодом в своей карьере?
- Конечно, показать себя и зарекомендовать на таком высоком уровне, в таком турнире, где собраны лучшие команды, дорогого стоит. Думаю, в карьере каждого футболиста такие соревнования важны для профессионального становления.
- Какую поддержку ощущал, находясь в Европе?
- Я общался со многими людьми, в том числе, и со своими знакомыми, они эмоционально отреагировали на ситуацию в нашей стране, все переживают, но, конечно, очень поддерживали, приходили на матчи, и я им благодарен за это.
- Чувствуешь ли повышенную ответственность, которая лежит на футболистах "Динамо"?
- Конечно. Благотворительные матчи дают многое, мы помогаем стране, чем можем. ЗСУ защищают нас на фронте, а мы защищаем свою страну, свой флаг и свой народ на поле, - сказал Царенко.
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