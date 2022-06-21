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Лидер Динамо U-19: Приятно, что меня взяли на сбор с первой командой

Премьер-лига
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Шанс молодежи проявить себя

Лидер Динамо U-19: Приятно, что меня взяли на сбор с первой командой

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

18-летний полузащитник "Динамо" Антон Царенко поделился впечатлениями от тренировок с первой командой.

- Очень приятно, что меня взяли на сбор с первой командой. Все ребята добрые, отзывчивые, всегда подскажут, что нужно, найдут нужные слова в нужный момент. Со своей стороны постараюсь оправдать надежды.

- Насколько тяжело тренироваться целых два часа по жаре?

- Интенсивность чувствуется, это высокий уровень "Динамо", рано или поздно я бы все равно с этим столкнулся.

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- Ты хорошо себя проявил в Юношеской Лиге УЕФА, считаешь ли это важным периодом в своей карьере?

- Конечно, показать себя и зарекомендовать на таком высоком уровне, в таком турнире, где собраны лучшие команды, дорогого стоит. Думаю, в карьере каждого футболиста такие соревнования важны для профессионального становления.

- Какую поддержку ощущал, находясь в Европе?

- Я общался со многими людьми, в том числе, и со своими знакомыми, они эмоционально отреагировали на ситуацию в нашей стране, все переживают, но, конечно, очень поддерживали, приходили на матчи, и я им благодарен за это.

- Чувствуешь ли повышенную ответственность, которая лежит на футболистах "Динамо"?

- Конечно. Благотворительные матчи дают многое, мы помогаем стране, чем можем. ЗСУ защищают нас на фронте, а мы защищаем свою страну, свой флаг и свой народ на поле, - сказал Царенко.

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В статье: Динамо (Киев) Антон Царенко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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