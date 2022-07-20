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Хорошо ли вы помните историю противостояний Динамо с турецкими командами? Квиз
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Сегодня, 20 июля, киевское "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов 2022/23. В польском Лодзе столичные футболисты будут принимать одного из грандов турецкого футбола стамбульский "Фенербахче". Во времена независимости Украины это будет восьмой раз, когда динамовцы пересекаются с турецкими клубами в еврокбуках.
Перед сегодняшним матчем мы предлагаем освежить в памяти поединки "Динамо" против клубов из Турции, пройдя квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся динамовско-турецких отношений исключительно во времена независимости Украины.
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