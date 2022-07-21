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Динамо ни разу не попало в ворота в матче с Фенербахче
И это не впервые
Фото: fenerbahce.org
В среду, 20 июля завершился первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское "Динамо" в номинально домашнем поединке не смогло обыграть турецкий "Фенербахче". Встреча завершилась без забитых мячей со счетом 0:0.
Подопечные Мирчи Луческу за 90 минут ни разу не пробили в створ ворот "канареек". Турецкий коллектив более активно действовал в атаке, но удачные действия Георгия Бущана позволили киевлянам отстоять ничью. У турков таких ударов было 6.
И это не первый случай, когда киевский клуб ни разу не пробивал по воротам соперника. Такое происходило с "Динамо" в 6 из последних 7 сезонов, пишет спортивный комментатор и журналист Вадим Скичко.
- 2016/17 "Наполи" 0:0 "Динамо"
- 2017/18 "Динамо" 0:2 "Лацио"
- 2018/19 "Челсі" 3:0 "Динамо"
- 2020/21 "Динамо" 0:2 "Вильярреал"
- 2021/22 "Барселона" 1:0 "Динамо"
- 2022/23 "Динамо" 0:0 "Фенербахче"
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