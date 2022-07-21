Динамо ни разу не попало в ворота в матче с Фенербахче

В среду, 20 июля завершился первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское "Динамо" в номинально домашнем поединке не смогло обыграть турецкий "Фенербахче". Встреча завершилась без забитых мячей со счетом 0:0.

Подопечные Мирчи Луческу за 90 минут ни разу не пробили в створ ворот "канареек". Турецкий коллектив более активно действовал в атаке, но удачные действия Георгия Бущана позволили киевлянам отстоять ничью. У турков таких ударов было 6.

И это не первый случай, когда киевский клуб ни разу не пробивал по воротам соперника. Такое происходило с "Динамо" в 6 из последних 7 сезонов, пишет спортивный комментатор и журналист Вадим Скичко.