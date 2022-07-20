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ЛЧ. Динамо - Фенербахче 0:0. Хуже могло быть. Но есть ли потенциал для лучшего?

Лига Чемпионов
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(6 голосов)

Первый матч второго квалификационного раунда

ЛЧ. Динамо - Фенербахче 0:0. Хуже могло быть. Но есть ли потенциал для лучшего?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификация Лиги чемпионов – не новая для "Динамо" среда обитания. Хотя второй раунд отбора не является чем-то привычным для вице-чемпиона Украины независимо от того, кто бы им ни был. В последний раз так рано вторая команда УПЛ начинала в Лиге чемпионов четырнадцать лет назад. Тогда "Динамо" играло против малоизвестной "Дрогеды" и изрядно намучилось ради общей победы. На этот раз соперник более именит и статусный.

"Фенербахче" не был ярко выраженным фаворитом этого матча, но шансов на успех туркам отводили не меньше украинцев. "Динамо" – сыграннее, возможно, немного опытнее в контексте последних лет. Но "Фенербахче" – звездные игроки и звездный тренер. Одна стихия против другой. Вырисовывался интересный вечер.

ЛЧ. Динамо - Фенербахче 0:0. Хуже могло быть. Но есть ли потенциал для лучшего? - изображение 1

Матч, действительно, нельзя назвать скучным. Несмотря на то, что одни и другие впервые в этом сезоне играли на официальном уровне, на разведку ушло немного времени – минут десять-пятнадцать. Номинальные гости делали ставку на активные фланги и стандарты. С краев постоянно шли передачи то на Кинга, то на Валенсию, то на Юксека. И дважды было реально опасно. Коварный удар головой эквадорского легионера "Фенербахче" Бущан с трудом отразил перед собой, а после выстрела Юксека просто проводил мяч взглядом.

"Динамо" отвечать начало только с середины тайма. И тоже обострениями с флангов. На Беседина была очень хорошая передача от Дубинчака, однако нападающий не сумел пробить акцентированно. Собственно, как и чуть позже – Вербич. У турок "вырисовывались" провалы в защите. Вопрос был в том, способно ли "Динамо" этим воспользоваться.

ЛЧ. Динамо - Фенербахче 0:0. Хуже могло быть. Но есть ли потенциал для лучшего? - изображение 2

Нельзя отказать киевлянам в усердии. Но важно было не терять голову, потому что Кадиоглу показал, что происходит, когда появляется пространство: вингер "Фенербахче" сместился с фланга и сильно пробил с прицелом в дальний угол. Бущан справился и здесь, и впоследствии с ударом этого же футболиста из пределов площади ворот. Здесь уже уместно говорить о провалах в защите "Динамо".

Перерыв украинской команде явно пошел на пользу. Во всяком случае, второй тайм активнее начали киевляне. Да, был проход Росси, но это не сравнится с моментами Попова и Сидорчука. Первый бил головой после подачи со стандарта, второй – издалека. Оба не попали, что очень досадно.

"Динамо" завладело территориальным преимуществом, открывавшим неплохие перспективы в плане позиционных атак. Но тренер "Фенербахче" вовремя отреагировал на угрожающую ситуацию, освежив свою команду заменами. И турки чуть-чуть ожили, пойдя вперед несколько раз. После чего, впрочем, были приземлены. Сначала сантиметров не хватило, чтобы фланговая передача дошла до находившегося перед пустыми воротами Беседина. А потом сантиметров не хватило удару прицеливавшегося издалека Артема. Очень нужен был гол, но не складывалось.

ЛЧ. Динамо - Фенербахче 0:0. Хуже могло быть. Но есть ли потенциал для лучшего? - изображение 3

Можно сокрушаться по этому поводу, но можно и поблагодарить судьбу и Бущана, что Брума не забил – потому что удар был дай Бог. Да и еще несколько стандартов от "Фенербахче" полоскали нервы.

Хуже могло быть, но есть ли потенциал для лучшего? Вопрос нужно ставить именно так, ведь сегодняшнего уровня игры для победы на "Шюкрю Сараджоглу" вряд ли хватит.

Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Первый матч
Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola
Арбитр в поле – Глен Нюберг (Швеция)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Фенербахче" (Стамбул, Турция) 0:0

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов (Сирота 83), Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Буяльский (Гармаш 77) – Цыганков (Караваев 88), Вербич (В. Ванат 83) – Беседин

"Фенербахче": Алтай – Осаи-Сэмюэл, Азиз (Тиссеран 46), Салаи, Кадиоглу – Арао, Юксек, Кахведжи (Брума 64) – Росси (Гулер 72), Валенсия (Сердар 72), Кинг (Линкольн 63)

Предупреждения: Сидорчук 58, Беседин 73, Гармаш 90+1 - Кинг 31, Сердар 87

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Второй квалификационный раунд
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Комментарии (16)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.07.2022 в 23:34
Якщо так попадати по воротам, то в наступній грі попадуть конкретно.
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+2
0
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hoy (Київ)
20.07.2022 в 23:30
В прошлой Лиге Чемпионов было тоже самое,они просто не могут попасть в ворота 9 ударов 0,Пусть тренеруют удары.
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+2
0
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sorokop (днепр )
20.07.2022 в 23:30
Давно не видел такое слабое Динамо,если так будет у них .то можно только рассчитывать на серию пенальти....
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
20.07.2022 в 23:41
В середині гри першого матча, було зрозуміло , що Динамо і Мірча на це розраховує.
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0
0
Igor Vasylovych (Червоноград)
20.07.2022 в 23:27
потрібно впровадити додатковий тест для гравців-влучання в ствір воріт , я не жартую!!
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0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.07.2022 в 23:23
Конечно, чтобы забить гол, Динамо нужно было хоть один раз в створ ворот попасть, но ничего страшного, ещё есть ответная игра. Удачи Динамо в следующем матче, а болельщикам Динамо не ворчать. )
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+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
20.07.2022 в 23:14
Гра зі сторони Динамо була слабкою,особливо в першому таймі як і останні контрольні матчі. З такою грою в Туреччині робити нічого. Слабко зіграли і Шапаренко і Циганков. Вербича після 60 хвилини потрібно було міняти. В кінці уже вся команда ходила пішки. Сьогодні Беседін накінець дійсно підтвердив, що він "бревно", м'яч відлітав як від ніг так і грудейА постійно путатись у ногах при прийомі м"яча, це щось із чим. Гравці Динамо вже майже всі пішки ходять, а Мірча стоїть спить, ніяких замін не робить. Скажіть для чого починати робити заміни за 8 хвилин до закінчення матчу? Для утримання рахунку, незрозуміло. З такою грою у Туреччині отримаєм 2-3 м"ячі, це точно.
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+4
0
avatar
hoy (Київ)
20.07.2022 в 23:34
А що ти думєш що Фенербахче щось може показати?
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
20.07.2022 в 23:38
Вдома зможе
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
20.07.2022 в 23:38
Фенербахче дома не потрібно нічого показувати, такий самий рівень і все. Може суддя трішки по іншому судити, Декілька динамівців грали на грані червоної- Попов, Сидорчук. Одного вилучать і все.
+1
0
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okolegko (Київ)
20.07.2022 в 23:04
Очікувано. Абсолютно не здивований результатом гри, оскільки виграти вдесятьох проти Фенербахче не вийде. Замість того, щоб змінити -1 під час гри, Луча чомусь замінив Вербича
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+2
0
Консул (Новоград-Волинський)
20.07.2022 в 23:01
Гри немає. В Стамбулі можемо програти.
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+2
-2
avatar
okolegko (Київ)
20.07.2022 в 23:01
No Time for Caution
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
20.07.2022 в 23:40
Аватарку смени.
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0
0
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хутин пуйло 88 (Десь там)
20.07.2022 в 22:57
Динамо ніяке. На щастя Фенер такий самий) Фрагментами, де Динамо йшло в високий пресинг турки від разу губились. Так само при закиданнях за лінію оборони. Бущан що напривозив, те й натаскав. Але блін якось стрьомно. Гармашв своєму стилі.
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+5
-1
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shat (киев)
20.07.2022 в 22:57
какие же вы убогие , на фронт вас уродов бездарных , позор Украины , грёбаные мажоры . что делает на поле Беседин ? как такое вообще попало в Динамо
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+2
-10

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