ЛЧ. Динамо - Фенербахче 0:0. Хуже могло быть. Но есть ли потенциал для лучшего?

Квалификация Лиги чемпионов – не новая для "Динамо" среда обитания. Хотя второй раунд отбора не является чем-то привычным для вице-чемпиона Украины независимо от того, кто бы им ни был. В последний раз так рано вторая команда УПЛ начинала в Лиге чемпионов четырнадцать лет назад. Тогда "Динамо" играло против малоизвестной "Дрогеды" и изрядно намучилось ради общей победы. На этот раз соперник более именит и статусный.

"Фенербахче" не был ярко выраженным фаворитом этого матча, но шансов на успех туркам отводили не меньше украинцев. "Динамо" – сыграннее, возможно, немного опытнее в контексте последних лет. Но "Фенербахче" – звездные игроки и звездный тренер. Одна стихия против другой. Вырисовывался интересный вечер.

Матч, действительно, нельзя назвать скучным. Несмотря на то, что одни и другие впервые в этом сезоне играли на официальном уровне, на разведку ушло немного времени – минут десять-пятнадцать. Номинальные гости делали ставку на активные фланги и стандарты. С краев постоянно шли передачи то на Кинга, то на Валенсию, то на Юксека. И дважды было реально опасно. Коварный удар головой эквадорского легионера "Фенербахче" Бущан с трудом отразил перед собой, а после выстрела Юксека просто проводил мяч взглядом.

"Динамо" отвечать начало только с середины тайма. И тоже обострениями с флангов. На Беседина была очень хорошая передача от Дубинчака, однако нападающий не сумел пробить акцентированно. Собственно, как и чуть позже – Вербич. У турок "вырисовывались" провалы в защите. Вопрос был в том, способно ли "Динамо" этим воспользоваться.

Нельзя отказать киевлянам в усердии. Но важно было не терять голову, потому что Кадиоглу показал, что происходит, когда появляется пространство: вингер "Фенербахче" сместился с фланга и сильно пробил с прицелом в дальний угол. Бущан справился и здесь, и впоследствии с ударом этого же футболиста из пределов площади ворот. Здесь уже уместно говорить о провалах в защите "Динамо".

Перерыв украинской команде явно пошел на пользу. Во всяком случае, второй тайм активнее начали киевляне. Да, был проход Росси, но это не сравнится с моментами Попова и Сидорчука. Первый бил головой после подачи со стандарта, второй – издалека. Оба не попали, что очень досадно.

"Динамо" завладело территориальным преимуществом, открывавшим неплохие перспективы в плане позиционных атак. Но тренер "Фенербахче" вовремя отреагировал на угрожающую ситуацию, освежив свою команду заменами. И турки чуть-чуть ожили, пойдя вперед несколько раз. После чего, впрочем, были приземлены. Сначала сантиметров не хватило, чтобы фланговая передача дошла до находившегося перед пустыми воротами Беседина. А потом сантиметров не хватило удару прицеливавшегося издалека Артема. Очень нужен был гол, но не складывалось.

Можно сокрушаться по этому поводу, но можно и поблагодарить судьбу и Бущана, что Брума не забил – потому что удар был дай Бог. Да и еще несколько стандартов от "Фенербахче" полоскали нервы.

Хуже могло быть, но есть ли потенциал для лучшего? Вопрос нужно ставить именно так, ведь сегодняшнего уровня игры для победы на "Шюкрю Сараджоглу" вряд ли хватит.

Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Первый матч

Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola

Арбитр в поле – Глен Нюберг (Швеция)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Фенербахче" (Стамбул, Турция) 0:0

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов (Сирота 83), Забарный, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук, Буяльский (Гармаш 77) – Цыганков (Караваев 88), Вербич (В. Ванат 83) – Беседин

"Фенербахче": Алтай – Осаи-Сэмюэл, Азиз (Тиссеран 46), Салаи, Кадиоглу – Арао, Юксек, Кахведжи (Брума 64) – Росси (Гулер 72), Валенсия (Сердар 72), Кинг (Линкольн 63)

Предупреждения: Сидорчук 58, Беседин 73, Гармаш 90+1 - Кинг 31, Сердар 87

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