Фенербахче – Динамо. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 2-го раунда квалификации ЛЧ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй гостевой поединок 2-го раунда квалификации главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и стамбульским "Фенербахче".

Первый матч в рамках дуэли состоялся в польском городе Лодзь, ни одна из команд в этой встрече голов не забивала. Нельзя сказать, что подопечные Мирчи Луческу провалили поединок, однако вряд ли продемонстрированный киевлянами уровень игры сильно выше той планки, которую задали футболисты "Фенербахче". "Динамо" хватило физически, но идей было недостаточно. Сможет ли румынский наставник украинского гранда удивить Жорже Жезуша? Чем ответит португальский специалист? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 июля – в 19:55 по киевскому времени.