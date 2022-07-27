Без Беседина никуда. Стартовый состав Динамо на матч против Фенербахче

В среду, 27-го июля, "Динамо" проведет второй матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче". Первая игра между командами завершилась со счётом 0:0.

На этот матч Мирча Луческу выбрал такой стартовый состав:

Георгий Бущан – Томаш Кендзера, Илья Забарный, Денис Попов, Владислав Дубинчак – Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский – Виктор Цыганков, Беньямин Вербич – Артем Беседин.

Напомним, что следить за событиями матча можно в текстовой трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>