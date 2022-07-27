Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Беседина никуда. Стартовый состав Динамо на матч против Фенербахче
Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 27-го июля, "Динамо" проведет второй матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче". Первая игра между командами завершилась со счётом 0:0.
На этот матч Мирча Луческу выбрал такой стартовый состав:
Георгий Бущан – Томаш Кендзера, Илья Забарный, Денис Попов, Владислав Дубинчак – Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский – Виктор Цыганков, Беньямин Вербич – Артем Беседин.
Напомним, что следить за событиями матча можно в текстовой трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- "Нам известен следующий шаг россии". Посольство США пригрозило кремлю ответом
- Не стало легенды Карпат, который выигрывал исторический Кубок СССР
- В Черноморце рассказали, где будут играть матчи чемпионата Украины
- Парашют спиной к воротам. Невероятный гол израильской команды в Лиге чемпионов
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
Новости по теме
- 10:30 Прогнозы на футбол Фенербахче - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.07.2022
- 16:53 Зарубежные Фенербахче - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- 11:21 Зарубежные Немощность Динамо в атаке – не ситуативная проблема. Команда Луческу играет так в еврокубках третий сезон подряд