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Без Беседина никуда. Стартовый состав Динамо на матч против Фенербахче

Лига Чемпионов
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Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Без Беседина никуда. Стартовый состав Динамо на матч против Фенербахче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В среду, 27-го июля, "Динамо" проведет второй матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче". Первая игра между командами завершилась со счётом 0:0.

На этот матч Мирча Луческу выбрал такой стартовый состав:

Георгий Бущан – Томаш Кендзера, Илья Забарный, Денис Попов, Владислав Дубинчак – Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский – Виктор Цыганков, Беньямин Вербич – Артем Беседин.

Напомним, что следить за событиями матча можно в текстовой трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига чемпионов Динамо (Киев) Второй квалификационный раунд
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