  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. И снова Караваев. Динамо - Штурм 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И снова Караваев. Динамо - Штурм 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Коллектив Луческу продолжает идти по квалификации без поражений

И снова Караваев. Динамо - Штурм 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор первого матча третьего отборочного раунда ЛЧ между "Динамо" и "Штурмом". Киевляне продолжает череду успешных результат. В эту среду коллектив Луческу сумел минимально одолеть австрийского соперника благодаря голу Караваева. Александр, что интересно, мог не оказаться в старте, если бы не травма Цыганкова.

Читайте такжеЛЧ. Динамо - Штурм 1:0. Концептуально сдержанно

Ответная игра между "Динамо" и "Штурмом" состоится через неделю, девятого августа.

ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Первый матч
03.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola

"Динамо" (Киев, Украина) – "Штурм" (Грац, Австрия) 1:0
Гол: Караваев 28

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Штурм (Грац)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде