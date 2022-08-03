И снова Караваев. Динамо - Штурм 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор первого матча третьего отборочного раунда ЛЧ между "Динамо" и "Штурмом". Киевляне продолжает череду успешных результат. В эту среду коллектив Луческу сумел минимально одолеть австрийского соперника благодаря голу Караваева. Александр, что интересно, мог не оказаться в старте, если бы не травма Цыганкова.

Ответная игра между "Динамо" и "Штурмом" состоится через неделю, девятого августа.

ЛЧ. Третий квалификационный раунд. Первый матч

03.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola

"Динамо" (Киев, Украина) – "Штурм" (Грац, Австрия) 1:0

Гол: Караваев 28