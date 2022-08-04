Тренер Штурма: Динамо заслужило победу

Наставник вице-чемпиона Австрии Кристиан Ильцер прокомментировал поединок его команды с киевским "Динамо", в котором "Штурм" потерпел минимальное поражение.

"Мы вполне можем работать с этим результатом. Мы хотели сыграть так, чтобы у нас оставались все шансы в ответном матче, и мы этого достигли. В дуэли на вылет уже не важно правило выездных голов. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы на следующей неделе мы прошли дальше. В общем, киевское "Динамо" заслужило победу, еще и потому, что мы не использовали свой шанс забить".

Напомним, что судьбу встречи решил единственный гол, забитый Александром Караваевым. Ответный матч в Граце состоится в следующий вторник, 9 августа. Победитель этого противостояния в раунде плей-офф Лиги Чемпионов сыграет с победителем пары "Бенфика" – "Митьюлланн".