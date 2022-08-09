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Дорогу молодым. 20-летний воспитанник Динамо сравнивает счет в игре против Штурма

Лига Чемпионов
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И выводит коллектив вперед по сумме двух встреч

Дорогу молодым. 20-летний воспитанник Динамо сравнивает счет в игре против Штурма

fcdynamo.kiev.ua

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В рамках второй игры третьего отборочного раунда ЛЧ между собой играют "Динамо" и "Штурм". Неделю назад киевляне выиграли со счетом 1:0.

Основное время сегодняшней встречи завершилось с минимальным преимуществом австрийцев, однако после перерыва "бело-синие" смогли сравнять - точный удар после передачи Цыганкова на счету Вивчаренко.

Юному воспитаннику не впервые становится героем - против "Фенербахче" он оформил победный ассист.

Читайте такжеВивчаренко: Не передать эти эмоции, когда я вышел в победном матче с Фенербахче и отдал ассист

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В статье: Динамо (Киев) Штурм (Грац) Константин Вивчаренко
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