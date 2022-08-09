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Дорогу молодым. 20-летний воспитанник Динамо сравнивает счет в игре против Штурма
И выводит коллектив вперед по сумме двух встреч
fcdynamo.kiev.ua
В рамках второй игры третьего отборочного раунда ЛЧ между собой играют "Динамо" и "Штурм". Неделю назад киевляне выиграли со счетом 1:0.
Основное время сегодняшней встречи завершилось с минимальным преимуществом австрийцев, однако после перерыва "бело-синие" смогли сравнять - точный удар после передачи Цыганкова на счету Вивчаренко.
Юному воспитаннику не впервые становится героем - против "Фенербахче" он оформил победный ассист.
Читайте такжеВивчаренко: Не передать эти эмоции, когда я вышел в победном матче с Фенербахче и отдал ассист
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