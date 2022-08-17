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Динамо - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Динамо - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.08.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Последний шаг на пути к группе Лиги чемпионов – и он самый тяжелый. Непросто было с "Фенербахче" и "Штурмом", но "Бенфика" обещает устроить киевлянам испытание повышенной сложности. В прошлом году у украинской команды уже была возможность проявить себя на фоне португальского гранда. В одном из матчей удалось не проиграть (0:0 и 0:2), но в целом этого мало. Для прорыва нужно забивать и побеждать.
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Матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – "Бенфика" состоится в среду, 17-го августа, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – "MEGOGO Футбол 1".
Смотрите прямо в этой новости.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч
17.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola
Арбитр в поле – Феликс Цвайер (Германия)
VAR на матче будет работать
"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Бенфика" (Лиссабон, Португалия)
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Аудио-трансляция – YouTube-канал "Подкасты UA-Футбол" >>> | Вклад Динамо в украинскую Таблицу коэффициентов – в телеграмм-канале >>>
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции, а также еврокубков доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 299 грн в месяц.
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