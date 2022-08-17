Динамо - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Последний шаг на пути к группе Лиги чемпионов – и он самый тяжелый. Непросто было с "Фенербахче" и "Штурмом", но "Бенфика" обещает устроить киевлянам испытание повышенной сложности. В прошлом году у украинской команды уже была возможность проявить себя на фоне португальского гранда. В одном из матчей удалось не проиграть (0:0 и 0:2), но в целом этого мало. Для прорыва нужно забивать и побеждать.

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Матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – "Бенфика" состоится в среду, 17-го августа, в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция – "MEGOGO Футбол 1".

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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч

17.08.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola

Арбитр в поле – Феликс Цвайер (Германия)

VAR на матче будет работать

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