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Пльзень в четвертый раз в истории в группе ЛЧ. Видео голов и обзор матча Виктория - Карабах 2:1
Волевая победа чехов
Фото: fcviktoria.cz / Автор - Martin Skála
"Виктория" первой пропустила в ответном матче, однако не потеряла надежду и после перерыва ответила своими двумя результативными ударами. Эта победа вывела пльзенцев в групповой этап чемпионской лиги только в четвертый раз в истории. Все три предыдущих выходы были в прошлом десятилетии, а пауза без группы ЛЧ составила четыре года. "Карабах" из еврокубков не вылетает, однако,
Лига Чемпионов, квалификация
Раунд плей-офф, 1-й матч
Доосан Арена, Пльзень
Виктория – Карабах 2:1 (общий счет 2:1)
Голы: Копиц 58, Климент 73 – Озобич 38
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