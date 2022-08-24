Пльзень в четвертый раз в истории в группе ЛЧ. Видео голов и обзор матча Виктория - Карабах 2:1

"Виктория" первой пропустила в ответном матче, однако не потеряла надежду и после перерыва ответила своими двумя результативными ударами. Эта победа вывела пльзенцев в групповой этап чемпионской лиги только в четвертый раз в истории. Все три предыдущих выходы были в прошлом десятилетии, а пауза без группы ЛЧ составила четыре года. "Карабах" из еврокубков не вылетает, однако, как и киевское "Динамо" , переходит в Лигу Европы.

Лига Чемпионов, квалификация

Раунд плей-офф, 1-й матч

Доосан Арена, Пльзень

Виктория – Карабах 2:1 (общий счет 2:1)

Голы: Копиц 58, Климент 73 – Озобич 38