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19-летний Яцык дебютировал за основу Динамо в официальном матче
До этого он участвовал в товарищеских матчах
Фото: ФК Динамо Киев
19-летний центральный полузащитник Александр Яцык дебютировал за первую команду киевского "Динамо".
Премьерным для хавбека стал второй матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2022/23, в котором "Динамо" встречалось с "Бенфикой". Мирча Луческу выпустил недавнего капитана юношеской команды "бело-синих" в компенсированное время поединка в Лиссабоне – Яцык заменил Виталия Буяльского.
Ранее Александр не раз привлекался к работе с первой командой киевлян и выходил на поле в ее составе в товарищеских матчах. В прошлом сезоне Яцык выступал в составе "Динамо" U19, с которым дошел до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, забив 2 мяча в 8-ми матчах этого турнира. Также на счету полузащитника - 4 гола в 18-ти матчах прошлого сезона юношеского первенства Украины.
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