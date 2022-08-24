19-летний Яцык дебютировал за основу Динамо в официальном матче

19-летний центральный полузащитник Александр Яцык дебютировал за первую команду киевского "Динамо".

Премьерным для хавбека стал второй матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2022/23, в котором "Динамо" встречалось с "Бенфикой". Мирча Луческу выпустил недавнего капитана юношеской команды "бело-синих" в компенсированное время поединка в Лиссабоне – Яцык заменил Виталия Буяльского.

Ранее Александр не раз привлекался к работе с первой командой киевлян и выходил на поле в ее составе в товарищеских матчах. В прошлом сезоне Яцык выступал в составе "Динамо" U19, с которым дошел до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, забив 2 мяча в 8-ми матчах этого турнира. Также на счету полузащитника - 4 гола в 18-ти матчах прошлого сезона юношеского первенства Украины.